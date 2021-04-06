Yeni Assassin' Creed'in Geçeceği Dönem Belli Oldu Gibi

Yeni Assassin’s Creed’in geçeceği dönem belli oldu gibi. Yeni oyun ile 3. Haçlı Seferi dönemine geri dönebiliriz. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, iddianın detayları heyecanlandırıyor. Gelin hep birlikte bunlara bir göz atalım. Detaylar haberimizde.

İlk oyunu 2007 yılında çıkan Assassin’s Creed serisi, aradan geçen on dört yıl boyunca farklı dönemlere götürmüş ve farklı olaylara tanıklık etmemizi sağlamıştı. Son olarak da Assassin’s Creed Valhalla ile Viking çağına gitmiş ve Eivor ve klanının yaşam mücadelesini görmüştük. Peki seri için sırada ne var? Geçmişte her yeni oyunun çıkışı öncesinde, birçok farklı söylenti ortaya çıkmış olduğunu biliyoruz. Bu gelenek sıradaki oyun için de bozulmadı ve yeni Assassin’s Creed ile 3. Haçlı Seferi döneminde geçeceği iddia edildi.

Bahsi geçen bu iddianın kaynağı ise J0nathan isimli Fransız bir Youtuber. Kendisi daha önceden Assassin’s Creed Valhalla ile adını duyurmuştu. Oyun ile ilgili olarak resmi duyurusundan önce birtakım bilgiler sızdırmış ve en nihayetinde de bu bilgiler doğru çıkmıştı. Haliyle, kendisi tarafından yeni oyun için yaptığı açıklamaların dikkate değer olduğunu söylemek lazım.

Yeni Assassin’s Creed’in 3. Haçlı Seferi Döneminde Geçebilir

J0nathan tarafından belirtilene göre sıradaki Assassin’s Creed oyunu, 1191 ile 1199 yılları arasında geçecek ve 3. Haçlı Seferi sonrasındaki Richard the Lionheart yani diğer adı ile I. Richard’ın yaşamını konu alacak.

Aktarılan detayların arasında, senaryo boyunca gideceğimiz olası şehirlerin adları da verilmiş. Öyle ki Acre, Korfu, Dubrovnik, Viyana, Köln ve Paris, konuya bağlı olarak ziyaret edeceğimiz mekanların arasında yer alıyor iken, henüz kesin bir dille belirtilmemiş olsa da, ana karakterimizin adının Edmund olabileceği de söyleniyor.

Hatırlayacağınız üzere, serinin ilk oyunu da sıradaki oyun ile benzer bir dönemde geçiyordu. Altair rolünde olduğumuz Assassin’s Creed’in sonlarına doğru Haçlı Seferleri ile ilgili bazı olaylara da şahit olmuştuk. Malumunuz bu oyun da 1191 yılında geçiyor ve 3. Haçlı Seferi’nin sonlarına denk gelmişti. İki oyunun benzer dönemde geçiyor olması, yıllardan sonra Altair ile bir kez daha görüşüp görüşmeyeceğimiz sorusunu akıllara getirmedi değil, ama J0nathan bu konuda ne yazık ki herhangi bir şey söylemiyor.

Son olarak, yeni Assassin’s Creed için 2022 yılında çıkacağı söylenmiş. Diğer bir deyişle, Assassin’s Creed Valhalla sonrasında bu yıl yeni bir oyun ile karşılaşmayacağız. Bunun muhtemel nedeni hem COVID-19 hem de Ubisoft tarafından yeni nesle odaklanılıyor olması gibi görünüyor. Ne var ki, her şeye rağmen bunların resmi detaylar olmadığını ve iddiadan ibaret olduğunu hatırlatmakta fayda var.