Yeni Audi RS 5 Ortaya Çıktı! (Egzoz Sesi Sevenler Mest Olacak!)

Alman otomotiv devi Audi bugüne kadar pek çok farklı hızlı otomobiliyle dikkatleri üzerine çekti. Bu noktada pek çok farklı RS modelini tüketicilerle buluşturan marka bugüne kadar bahsi geçen otomobil serisi hakkında kötü bir yorum almadı. Bunun yanında her yeni model de büyük bir heyecan uyandırdı. Yeni RS 5 modelleri de bahsi geçenler arasında ve geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir video bu heyecanı daha da katladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni Audi RS 5 Egzoz Sesiyle Kullanıcıları Mest Edecek! (Video)

Alman otomobil markaları son dönemlerde zor bir süreç geçiriyo. Zira elektrikli otomobil çağına bir anda giriş yapılması, Çinli markaların çok ucuza opsiyon listeleri bir hayli uzun olan otomobiller üretmesi Alman markalarını büyük oranda zora soktu. Bu noktada Audi'nin de bağlı olduğu Volkswagen grubunda pek çok marka küçülme yoluna gitmeyi tercih ediyor. Ancak yine de efsaneleşen otomobil serilerini üretmekten de vazgeçmiyorlar.

Zira markalar elektrikli otomobil yatırımlarına ağırlık verirken artık kültleşmiş ve markalara büyük oranda finansman elde eden model ailelerinin de arka planda çalışmaları devam ediyor. Bu hususta Audi mühendisleri uzun zamandır RS 5 modeli üzerinde çalışmakta. Büyük bir heyecanla beklenen RS 5 aslında beraberinde büyük yenilikleri de getirecek. Geçtiğimiz günlerde kamuflajlı bir şekilde Nürburgring'de turlayan RS 5 Sedan ve Avant modelleri spotterların objektiflerinden kaçmadı.

Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen özellikleri yani egzoz sesleri de Car Spotter Jeroen tarafından kaydedilmiş bir video ile YouTube'da paylaşıldı. Videodaki görüntülerde RS 5'lerin Almanya'nın ikonik yarış pisti Nürburgring'de yaptıkları test sürüşlerini görüyoruz. İzleyenlerini epey eğlendiren bu video aslında bizlere yeni RS 5 hakkında pek çok ipucu veriyor diyebiliriz.

Peki siz Audir RS 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...