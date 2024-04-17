RPG Dünyasında Büyük Beklenti: Yeni Baldur's Gate Oyunu Yolda mı?

Baldur's Gate 3, uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz Ağustos ayında yayınlanaran oyun dünyasında adeta fırtınalar estirdi.

Oyun, hem eleştirmenlerin hem de oyuncuların beğenisini toplayarak Metacritic'te en yüksek puan alan yapım oldu ve zirveye yerleşti.

Durum böyle olunca oyuncular bir yandan serinin üçüncü oyunun tadını çıkarırken, diğer yandan da Baldur’s Gate 4 için heyecanlanmaya başladı. Son olarak ise Hasbro CEO'su bir röpotajda Baldur's Gate devam oyunu hakkında bilgi verdi.

Baldur's Gate 4 Ne Zaman Çıkacak?

PCGamer ile yaptığı bir röportajda Evans, birçok ortakla konuştuğunu ve Baldur's Gate serisinin devam etmesini isteyen yapımcıların teklifte bulunduğunu açıkladı.

Bir devam oyunu olursa kesinlikle Baldur's Gate 2'den 3'e kadar geçen 25 yıl kadar uzun bir bekleme olmayacağı belirtildi.

Ayrıca, Baldur's Gate geleceğini temsil edebilecek doğru ortağı, yaklaşımı ve ilerlemeyi bulmak için acele etmedikleri söylendi.

Mart 2023'te Larian Studios'tan Swen Vincke, San Francisco'daki Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda sahneye çıkarak Larian'ın Baldur's Gate 3 için herhangi bir genişletme veya büyük içerik yayınlamayacağını açıklamıştı.

Baldur's Gate'in kimin geliştireceği, nasıl olacağı ve tarihi belirsiz ama gelecekte bir noktada devamı gelecekmiş gibi görünüyor.