Uygun Fiyatlı Premium: Yeni Chery Tiggo 8 Tasarımı Ortaya Çıktı!

Çinli otomotiv markası Chery popüler SUV serisini büyütmeye hazırlanıyor. Yeni nesil Tiggo 8’in ilk resmi görüntüleri paylaşıldı ve modelin lansmanı için yılın son çeyreği işaret edildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni Chery Tiggo 8 Teknik Özellikleri

Yeni Tiggo 8, mevcut versiyona kıyasla daha geniş ve uzun ölçülere sahip. Araç 4 bin 749 mm uzunluk, 1880 mm genişlik ve 1710 mm yükseklikle geliyor. Dingil mesafesi de 2 bin 710 mm’den 2 bin 825 mm’ye çıkarılarak iç hacim daha ferah hale getirilmiş. Ön bölümde ise tüketicilere iki farklı tasarım seçeneği sunulacak.

Birinci versiyonda Tiggo 8 Max'a benzer şekilde bölünmüş farlar ve X şekilli geniş bir ızgara yer alıyor. Diğer seçenekte ise tek parça far grubu ve elmas desenli ızgara kullanılıyor. Arka kısımda tam boy LED stoplar, Chery yazısı ve çift egzoz çıkışı bulunuyor.

Şu anda Çin pazarında satışta olan Tiggo 8 ailesi farklı motor seçenekleriyle geliyor. Öne çıkan versiyonlardan biri olan Tiggo 8 Zhuoyue Edition, 1.5 TCI motorla donatılmış durumda. İşte mevcut serideki motor özelliklerinden öne çıkanlar:

1.5 TCI benzinli motor > 154 hp güç, 230 Nm tork

1.6 TGDI benzinli motor > 197 hp güç, 290 Nm tork

2.0 TGDI benzinli motor > 254 hp güç, 390 Nm tork

Yeni Tiggo 8’in motor seçenekleri henüz açıklanmadı ancak mevcut seriye kıyasla daha güçlü bir ünite sunulması bekleniyor. Yeni Tiggo 8 hem farklı tasarım seçenekleri hem de genişleyen boyutlarıyla aile odaklı SUV segmentinde daha iddialı bir yere oturmayı hedefliyor. Lansmanla birlikte motor seçenekleri ve fiyat detayları da netleşecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...