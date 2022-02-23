Michelin Havasız Lastik Teknolojisinde Sona Geldi: Yeni Chevrolet Bolt Havasız Lastik ile Geliyor

Uzun yıllardır havasız lastiklerin hayali kuruluyor ve bu konuda çeşitli girişimler yapılıyordu. Havasız lastikler, lastiğin patlaması ve lastik basınç uyarıları ile uğraşmanın önüne geçmeyi amaçlıyor. Michelin, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı havasız lastik üretiminde sona geldi. Michelin’in ürettiği havasız lastikler, Chevrolet’in yeni nesil elektrikli aaracı Bolt üzerinde kullanılacak. Chevrolet Bolt, önümüzdeki senelerde sokaklara çıkacak.

Michelin, yeni nesil Chevrolet Bolt ile kullanılabilecek havasız lastikleri için General Motors ile beraber çalışıyor. Michelin Kuzey Amerika Başkanı Alexis Garcin, CNN Business’a verdiği bir röportajda, ‘Havasız lastiklere sahip yeni nesil Chevrolet Bolt'u getirmek istiyoruz ve bu, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde gerçekleşecek.’ ifadesini kullandı.

Yeni Teknoloji: Havasız Lastikler

Michelin, 2005'ten beri mümkün olan en iyi havasız lastiği geliştirmek için çok çaba harcıyor ve daha geçtiğimiz yıl lastik üreticisi, delinmeye karşı dayanıklı lastiklerini ilk kez bir otomobilde kullanıcıların karşısına çıkarmıştı.

Havasız lastikler, esnek bir omurga sistemi kullanıyor ve havasız oldukları için kolayca delinemiyorlar. Bu kaburga benzeri destekler, açıkta ve atmosferle temas halinde bırakılıyor. ABD'de yılda yaklaşık 78 bin kazaya lastik patlamalarının neden olduğu düşünüldüğünde, havasız lastikler gelecekte sürücülere güven verebilir.

Havasız Lastiklerin Zorlukları

Her yeni teknoloji gibi, havasız lastiklerle ilgili olarak da bazı olumsuzluk meydana geliyor. Şu anda kullanılan lastiklerdeki basınçlı hava, belirli kullanımlar için değiştirilebiliyor.

Örneğin; araziden asfalta geçiş yaparken lastiklerdeki basıncı değiştirebilmek, sürüşü daha yumuşak hale getirmeye yardımcı oluyor. Havasız lastiklerde ise böyle ince ayarlar ne yazık ki yapılamıyor.