Bir Devrin Sonu: Yeni FIFA Logosu ve İsmi Tanıtıldı

EA SPORTS, FIFA'nın kendi oyunu çıkarma kararlılığı sonrasında FIFA markasının haklarını kaybetmişti. Kısa sürede yeniden yapılanmaya giden oyun serisinin yeni logosu ve ismi kesinleşti.

EA SPORTS FC 24 adıyla önümüzdeki sene çıkması beklenen oyun, bir devrin kapanması anlamına geliyor. Bugün yapılan tanıtımda aynı zamanda yeni oyunun logosu da gösterildi.

Join the Club https://t.co/w1dtuLclDp



We can’t wait to show you the future of football this July #EASPORTSFC pic.twitter.com/pS1fw8pFgZ