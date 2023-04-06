Bir Devrin Sonu: Yeni FIFA Logosu ve İsmi Tanıtıldı

EA SPORTS, FIFA'nın kendi oyunu çıkarma kararlılığı sonrasında FIFA markasının haklarını kaybetmişti. Kısa sürede yeniden yapılanmaya giden oyun serisinin yeni logosu ve ismi kesinleşti.

EA SPORTS FC 24 adıyla önümüzdeki sene çıkması beklenen oyun, bir devrin kapanması anlamına geliyor. Bugün yapılan tanıtımda aynı zamanda yeni oyunun logosu da gösterildi.

İşte Yenilenmiş FIFA: EA SPORTS FC

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We can’t wait to show you the future of football this July #EASPORTSFC pic.twitter.com/pS1fw8pFgZ — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 6, 2023

Dünya çapında futbol organizasyonlarını yöneten FIFA'nın kendi oyununu çıkarma kararı, EA SPORTS'u başka bir marka ismi kullanmaya zorlamıştı. Yani FIFA ismindeki son EA SPORTS oyunu, FIFA 23 oldu.

Twitter'dan yapılan paylaşımda oyun serisinin 30 yıllık tarihine atıfta bulunan bir kolaj oluşturuldu. Yıllar geçerken oyunlarda değişmeyen ögelerden birine dikkat çekildi: Üçgen!

EA SPORTS'un yeni marka yapılanması, bu üçgen tasarım üzerine giderek logo üzerinde de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yeni tasarım, EA Games tarafından şu sözlerle özetlendi:

"Üçgen, 70'lerdeki Total Football'un doğuşundan beri futbolda defalarca devrim yarattı ve artık futbolun evrimi için gurur veren bir arma olarak kullanılabilecek."

Yeni FIFA logosu ve marka yapılanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.