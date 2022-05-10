FIFA Serisinin Merakla Beklenen Yeni Adı Açıklandı

EA Sports, Twitter ve resmî sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla birlikte FIFA serisinin yeni adının EA SPORTS FC olarak belirlendiğini açıkladı. Bir sonraki oyun hâlâ FIFA adıyla FIFA 23 olarak gelecek ancak FIFA 23'ten sonraki oyunlar bundan böyle EA SPORTS FC adını taşıyacak.

EA Sports, dünyaca ünlü futbol oyunlarının 2023'te yeni bir EA SPORTS FC markası altında ilerleyeceğini duyurdu. Bu hamle, EA'in futbol dünyasındaki 300'den fazla ortakla işbirliği içinde büyüyen topluluğu için dünyanın en büyük interaktif spor deneyimini sunmasını sağlayacak.

EA SPORTS FC, EA'in yeni deneyimler yaratması ve mevcut sistemi büyütmesi için bir platform olacak. Sporun daha fazla alanını hayata geçirecek ve EA Sports'un küresel futbol oyunlarındaki 150 milyondan fazla oyuncunun ortak gücünden yararlanacak ve önümüzdeki yıllarda yüz milyonlarca yeni taraftara ulaşacak.

Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson konuyla ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti:

"EA SPORTS FC için vizyonumuz, futbol keyfinin merkezinde, dünyanın en büyük ve en etkili futbol markasını yaratmak olacak. Yaklaşık 30 yıldır yüz milyonlarca oyuncu, binlerce sporcu ortağı ve yüzlerce lig, federasyon ve takımla dünyanın en büyük futbol topluluğunu kuruyoruz. EA SPORTS FC, her birinin ve her yerdeki futbolseverlerin kulübü olacak. FIFA ile uzun yıllar süren harika ortaklığımız için minnettarız. Küresel futbolun geleceği çok parlak ve dünyanın dört bir yanındaki futbol severler hiç bu kadar güçlü olmamıştı. EA SPORTS FC'yi sporun merkezine koymak ve büyüyen futbol seyircisine daha da yenilikçi ve otantik deneyimler sunmak için inanılmaz bir fırsatımız var."

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Learn more July 2023#EASPORTSFC



More details: https://t.co/3fi6YPOH2G pic.twitter.com/75FLzjOapN — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 10, 2022

EA SPORTS FC, Futbol Severleri Bir Araya Getiriyor

EA SPORTS FC, oyunculara 700 takım, 100 stadyum ve dünya çapında 30'dan fazla ligde 19.000'den fazla sporcuya erişim sağlayan 300'den fazla bireysel lisanslı ortağın gücünü bir araya getiriyor. EA SPORTS FC aracılığıyla EA, lisanslı futbol içeriğini koruyarak ve genişleterek, yeni deneyimlere ölçeklendirerek ve daha fazla platform aracılığıyla erişimi artırarak futbol lisans portföyünün erişimini ve gücünü daha da artıracak. EA ayrıca kapsayıcılığın temelini oluşturacak ve küresel topluluk için hem kadın hem de erkek futbolu etrafında yeni alanlarda yenilikler yapacak.

EA SPORTS FC'nin tanıtılması, mevcut EA Sports küresel futbol oyunlarını etkilemeyecek ve EA ve FIFA, bu sonbaharda en büyük, en geniş kapsamlı EA SPORTS FIFA'yı sunmaktan heyecan duyacak. Nihai FIFA ürünümüz ayrıca önceki sürümlerden daha fazla oyun modu, özellik, takım, lig, oyuncu ve mod içerecek. Hayranlar, FIFA Mobile, FIFA Online 4 ve eSpor dâhil olmak üzere tüm EA SPORTS FIFA ekosisteminde bu yenilikleri deneyimleyebilecek.

EA Sports, EA SPORTS FC hakkında daha fazla bilgiyi 2023 yazında paylaşacağını belirtti.