FIFA Serisinin Merakla Beklenen Yeni Adı Açıklandı

EA Sports, Twitter ve resmî sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla birlikte FIFA serisinin yeni adının EA SPORTS FC olarak belirlendiğini açıkladı. Bir sonraki oyun hâlâ FIFA adıyla FIFA 23 olarak gelecek ancak FIFA 23'ten sonraki oyunlar bundan böyle EA SPORTS FC adını taşıyacak.

EA Sports, dünyaca ünlü futbol oyunlarının 2023'te yeni bir EA SPORTS FC markası altında ilerleyeceğini duyurdu. Bu hamle, EA'in futbol dünyasındaki 300'den fazla ortakla işbirliği içinde büyüyen topluluğu için dünyanın en büyük interaktif spor deneyimini sunmasını sağlayacak.

EA SPORTS FC, EA'in yeni deneyimler yaratması ve mevcut sistemi büyütmesi için bir platform olacak. Sporun daha fazla alanını hayata geçirecek ve EA Sports'un küresel futbol oyunlarındaki 150 milyondan fazla oyuncunun ortak gücünden yararlanacak ve önümüzdeki yıllarda yüz milyonlarca yeni taraftara ulaşacak.

Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson konuyla ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti:

"EA SPORTS FC için vizyonumuz, futbol keyfinin merkezinde, dünyanın en büyük ve en etkili futbol markasını yaratmak olacak. Yaklaşık 30 yıldır yüz milyonlarca oyuncu, binlerce sporcu ortağı ve yüzlerce lig, federasyon ve takımla dünyanın en büyük futbol topluluğunu kuruyoruz. EA SPORTS FC, her birinin ve her yerdeki futbolseverlerin kulübü olacak.

