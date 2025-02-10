Çok Yakında Tanıtılacak Yeni God of War Oyunu Nerede Geçecek?

Oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan God of War'un (GoW) yeni oyunu uzun süredir büyük bir merak içerisinde bekleniyor. Özellikle son zamanlarda yeni oyuna dair ortaya atıların iddiaların sayısında artış yaşandı. Yeni sızıntı ise yeni GoW oyunu nerede geçecek sorusuna ışık tuttu.

God of War Serisinin Yeni Oyunu Nerede Geçecek?

Geçtiğimiz haftalarda yeni God of War oyununun Mısır mitolojisine odaklanacağına yönelik bir söylenti gün yüzüne çıkmıştı. Hatta bu proje için Orta Doğulu aktörlerin seçildiği belirtilmişti. Bu söylentiye göre Kratos ile Mısır'da tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktık.

Tom Henderson tarafından ortaya atılan iddiya göre oyun Yunan mitolojisine odaklanacak. Antik Yunanistan'da geçecek oyunda Kratos'un daha genç hâlini göreceğiz. Ayrıca Kratos'un babasıyla arasındaki sorunlara da değilinecek.

Hikâyenin nasıl aktarılacağı yönünde ise henüz bir bilgi mevcut değil. Sony'nin konuya dair henüz resmî açıklama yapmadığını belirtelim. God of War ve God of War Ragnarök oyunları göz önünde bulundurulduğunda oyun çıktıktan muhtemelen birkaç yıl sonra PC üzerinden de oynanabilecektir.

Eski oyunların yer aldığı God of War Collection Saga'nın ise geliştirilmeye devam ettiği iddia ediliyor. Bu projede Nixxes Software stüdyosunun yer aldığı söyleniyor.

Yeni God of War Oyunu Ne Zaman Tanıtılacak?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bu hafta State of Play etkinliği düzenlemesi bekleniyor. Bu etkinlikte bir dizi oyunun yanı sıra yeni God of War oyununun da duyurulacağı söyleniyor.