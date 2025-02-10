Call of Duty Oyuncusu 67 Yıl Sürecek Ceza Aldı! Peki Neden?

Çevrim içi tabanlı oyunlarda topluluk kurallarına uymayan oyuncular çeşitli cezalar ile karşılaşabiliyor. Bu cezalar kimi zaman hesabı yasaklarken kimi zaman ise oyunda bir süre boyunca iletişim kurulabilmesini engelleyebiliyor. Bir Call of Duty oyuncusunun aldığı ceza süresi ise adeta şaşkına çevirdi.

Call of Duty Oyuncusu Neden 67 Yıllık Ceza Aldı?

Reddit'te Jefedadon762 kullanıcı ismine sahip bir kişi, Black Ops 6 subreddit'ine bir görsel ile birlikte gönderi paylaştı. Bu görselde 24 bin 488 gün yani 67 yıl 17 gün sürecek bir ceza alındığına yönelik bilgi bulunuyor.

Ceza süresinin yer aldığı pencerede oyuncunun çevrim içi modda oyun oynarken kullandığı ifadelerin davranış kurallarını ihlal ettiği, bu nedenle oyuncunun çok oyunculu maçlarda iletişim kuramayacağı belirtildi. Yani CoD oyuncusu 67 yıl 17 gün boyunca çevrim içi modda diğer oyuncular ile iletişim kuramayacak.

Reddit'teki bu gönderiye mizah içeren çok sayıda yanıt geldi. Jefedadon762, oyun esnsında hangi sözleri söylediğini açıklamadı. Dolayısıyla oyuncunun bu kadar uzun süre ceza almasına neyin neden olduğu ise merak konusu oldu.

Çevrim içi tabanlı oyunlarda verilen uzun süreli ilk ceza Call of Duty'de yaşanmadı. 2024 yılının aralık ayında satışa sunulan Marvel Rivals'ta hile yapan kişilere 100 yıl sürecek ceza verilmişti. Battle royale türündeki Fortnite'ta ise bir oyuncu 2 milyon gün yasak ile karşılaşmıştı.