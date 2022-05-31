Üst Düzey Özelliklere Sahip Yeni Bir Google Pixel Telefonu Yolda

Google, bu yılın Ekim ayında Pixel 7 ve Pixel 7 Pro amiral gemisi telefonlarını duyuracak ancak 9to5 Google tarafından hazırlanan yeni bir rapor, şirketin başka bir üst düzey Pixel amiral gemisi telefon üzerinde çalışabileceğini gösteriyor. Görünüşe göre bu cihaz üst düzey bir ekranla donatılmış olarak gelebilir.

Yaklaşan Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, “Panther” ve “Cheetah” kod adlarına sahip. AOSP'de bulunan “P10” ve “C10”, Cheetah ve Panther cihazlarının kısa versiyonlarındna ibaret. Son zamanlarda bazı raporlar, Android Açık Kaynak Projesi'nde (AOSP) her iki telefonun ekran ayrıntılarını ortaya çıkaran bir koda değindi. Pixel 7'nin 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlüğü ve 90 Hz'e kadar yenileme hızını desteklediği, Pixel 7 Pro'nun ise 1440 x 3210 piksel Quad HD+ çözünürlüğü ve 120 Hz'ye kadar yenileme hızı sunduğu belirtildi. Ayrıca Pixel 7 ve 7 Pro'nun, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro akıllı telefonlarda kullanıma sunulan aynı Samsung panellerini kullandığı tespit edildi.

Google'ın Sessiz Sedasız Geliştirdiği Telefon: "G10"

Buraya kadar her şey normal. Raporda paylaşılan yeni bilgiler, "Felix" ve "Lynx" kod adlarına sahip diğer iki Pixel cihazının ayrıntılarının da içerdiğini ortaya koyuyor. Felix cihazının Pixel 7a olabileceği tahmin edilirken, diğer cihazın kimliği henüz doğrulanmadı. Lynx cihazı muhtemelen Google Tensor 2 işlemcisine sahip olması beklenen Pixel Notepad katlanabilir telefonu olabilir.

Rapor ayrıca AOSP'de "G10" etiketli başka bir cihazın ekran ayrıntılarını bulduğunu belirtti. Görünüşe göre G10 cihazı, Tensör işlemcisinden güç alıyor ancak 120 Hz'e kadar yenileme hızı desteği taşıdığı için Pixel A serisinin bir parçası gibi görünmüyor. G10'un ekranı Samsung yerine Çin merkezli BOE tarafından üretiliyor. 71 x 15 mm boyutunda ve 1440 x 3120 piksel Quad HD+ çözünürlüğü destekliyor. G10'un ekran boyutu, 2023'te piyasaya sürülecek olan Pixel tablet olmadığını gösteriyor. Şimdiye kadar ortaya çıkan ön detaylar, G10'un Pixel 6 Pro/7 Pro ile benzer olabileceğini gösteriyor.