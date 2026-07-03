Google, Sinir Bozucu reCAPTCHA'yı Yeniliyor! Sizi İzlemeye Başlayacak

Google, uzun bir zamandan beri işlem yapan kişinin gerçek bir insan olup olmadığını anlamak için reCAPTCHA sistemini kullanıyor. Zaman içinde oldukça gelişmiş hâle gelen sistem, şimdiye kadar birden fazla görsel içinden belirli bir nesneyi bulup seçmeyi gerektiriyordu. Bunların da artık atlanabildiğini fark eden şirket, şimdi de işi biraz daha ileriye taşıyarak el hareketlerine dayanan bir sistem geliştiriyor.

Google'ın Yeni reCAPTCHA Sistemi Nasıl Çalışacak?

Google'ın yeni reCAPTCHA sistemi, kullanıcının hareketlerinin izlendiği bir sistem olacak. Kullanıcı el sallama gibi çeşitli hareket yapacak. Daha sonra sistem de bu el hareketlerini analiz edip onun gerçek bir insan mı yoksa bot mu olduğuna karar verecek. Tahmin edebileceğiniz üzere doğrulama esnasında kameraya erişim izni talep edilecek.

Bu erişim iznini verdikten sonra sistem de doğrudan hareketlerinizi izlemeye başlayacak. Eğer doğrulama işlemini başarılı bir şekilde tamamlayamazsanız herhangi bir mağduriyet yaşamayacaksınız. Teknoloji devinin bu sistemi, sizi şu an yaygın olan görsel ve işitsel doğrulama testlerine yönlendirecek.

Google'ın Yeni reCAPTCHA Sistemi Atlanabiliyor mu?

Google'ın yeni reCAPTCHA sistemi, mevcut doğrulama sürecinden çok daha kapsamlı görünüyor. Bu da muhtemelen onun atlanamaz olacağını düşündürüyor. Ama ilginç olan şu ki daha test aşamasında bile kullanıcılar bundan kurtulmanın bir yolunu buldu. Bazı kullanıcılar, ekrana sadece el sallayan bir insan videosu yansıtarak sistemi aşabildiğini fark etti. Bu da sistemin şu anki aşamada çok iyi sonuçlar veremeyeceğini gösteriyor.

Google'ın Yeni reCAPTCHA Sistemi, Gizlilik Açısından Ne Durumda?

Teknoloji devi tarafından altı çizilen noktalara göre kaydedilen videolar ile kesinlikle herhangi bir eşleştirme yapılmayacak. Ses kaydı alınmayacak, videolar doğrulama işlemi tamamlanır tamamlanmaz otomatik olarak silinecek. Tabii, burada kafa karıştırıcı bir nokta da var. Şirket, toplanan bilgilerin Google'ın gizlilik politikası gereğince kullanılıp saklandığını da belirtiyor.

Henüz konu ile ilgili kapsamlı bir resmî açıklamada bulunulmadığı için bunun ne anlama geldiğini yorumlamak şimdilik zor. Ama yeni reCAPTCHA kullanıma sunulduğunda gizlilik konusuna açıklık getirilmediği sürece kullanıcıların kafasında ciddi soru işaretleri olacaktır. Zaten test eden kişilerin de belirttiği üzere sistem şu an kusursuz şekilde çalışmıyor. Google, bu sistemle ilgili düzenlemelere devam edecek ve kullanıma hazır hâle geldiğinde gerekli bütün bilgilendirmeleri yapacaktır.

Editörün Yorumu

Google'ın reCAPTCHA sistemi pek sevilmez, zaman alıcı bulunur. Fakat kabul etseniz de etmeseniz de bu tür sistemler, kötü amaçlı faaliyetleri durdurmak adına gerekli. Yeni sisteme gelecek olursak, açıkçası ben bu sistemin biraz aşırıya kaçacağı kanaatindeyim.

Google'da yeri geldiğinde sayfalarca gezinmemiz gerekebiliyor, birçok sorgu gerçekleştirebiliyoruz. Bu tür durumlarda şüpheli bir faaliyet algılanarak reCAPTCHA testi tamamlamamız istenebiliyor. Ne kadar sıklıkla karşımıza çıkacağı gibi detaylar şimdilik belli değil ama kendi adıma konuşayım, her seferinde böyle bir doğrulamadan geçmek istemem. Sadece ben değil, kimse böyle bir testi tamamlamak istemez. O yüzden Google'ın böyle bir sistemi hayata geçirecekse bile her olasılığı iyi düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.