Google, Chrome'u Daha Akıllı Hâle Getiriyor! PDF'ler İçin Yeni Özellik

Google, web tarayıcısı Chrome'u yapay zekâ özellikleriyle geliştirmeye devam ediyor. Şirket şimdiye kadar tarayıcının birçok bölümünü Gemini ile entegre ederken şimdi de yerleşik PDF görüntüleyicisine yapay zekâ destekli özetleme özelliği eklemeye hazırlanıyor. İşte yeniliğin detayları...

Google Chrome'un Yerleşik PDF Özetleme Özelliği Nasıl Çalışacak?

Google, bu yıl Chrome’un yerleşik PDF görüntüleyicisine birçok yeni özellik ekledi. Hatırlanacağı üzere şirket şubat ayında metin vurgulama ve not ekleme desteğini getirmişti. Şimdi ise Gemini destekli PDF özetleme özelliğinin de ekleneceği ortaya çıktı.

Paylaşılan bilgilere göre Chrome Beta sürümünde test edilmeye başlanan PDF özetleme özelliği, PDF görüntüleyicisindeki üst araç çubuğuna "Gemini ile Özetle" adlı bir buton aracılığıyla devreye giriyor. Kullanıcılar bu butona dokunduğunda Chrome’un yan tarafında Gemini sohbet paneli açılıyor ve PDF dosyası özetlenmiş şekilde gösteriliyor. Bununla birlikte tıpkı bir Gemini sohbetindeymiş gibi dosyayla ilgili sorular da sorulabiliyor.

Örneğin iş notlarının bulunduğu uzun bir dosya olduğunu düşünelim. Bu dosyada çok fazla detay yer alıyor olabilir ve sizin sadece belirli bir bilgiye ihtiyacınız olabilir. İşte bu yenilik sayesinde aradığınız bilgiye kolayca ulaşabileceksiniz. Çünkü ihtiyacınız olan kısmı doğrudan sohbet botuna sorarak hızlıca öğrenebilirsiniz.

Peki bu yeniliğin Gemini uygulamasına giriş yapıp PDF dosyası yükleyerek soru sormaktan farkı ne? Aslına bakıldığında büyük bir fark bulunmuyor. Arka planda yine benzer bir mantık var. Ancak bu özellik özetleme işlemini tek bir dokunuşla mümkün hâle getirerek ekstra kolaylık sağlıyor.

Chrome'un Yeni PDF Özetleme Aracı Ne Zaman Yayınlanacak?

Google, Gemini destekli PDF özetleme özelliğini şu anda Chrome Beta sürümünde test ediyor. Yani henüz tüm kullanıcılara sunulmuş değil. Şirketin özelliği ne zaman herkes için yayınlayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Beta aşamasındaki yenilikler genellikle test sürecinin ardından kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulsa da Google'ın bu özelliği ne zaman sunacağı bilinmiyor.

Editörün Yorumu

Bence Google’ın üzerinde çalıştığı PDF özetleme özelliği oldukça kullanışlı olacak. Evet doğrudan Gemini’a yükleyerek de özetleme yapmak mümkün ancak tek bir butona basarak bunu yapabiliyorken neden tercih etmeyeyim ki? Sonuçta bu çok daha pratik hâle gelecek.