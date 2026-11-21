Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. HMD'nin yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun tasarımı açıklığa kavuştu. Paylaşılan görüntüye göre cihaz çok şık bir tasarıma sahip olacak. Bu arada telefonun ismi henüz belli değil.

Yeni HMD Telefonun Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre telefonun arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde dört adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Modülün üzerinde Almanya merkezli optik üreticisi Schneider-Kreuznach'ın logosu bulunuyor. Nokia 9 PureView'da Zeiss ile çalışan HMD, yeni telefonunda farklı bir optik şirketiyle iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

HMD ile Schneider-Kreuznach İş Birliği Ne Anlama Geliyor?

Schneider-Kreuznach, fotoğraf makineleri ve profesyonel görüntüleme sistemleri için lensler geliştiren Almanya merkezli bir şirket. Telefonun kamera modülünde logosunun bulunması, şirketin yeni modelin kamera teknolojisinde de yer alabileceğine işaret ediyor.

Lenslerin tasarımı fotoğrafların netliğini ve ışık performansını etkiliyor. Bununla birlikte telefonun kamera sensörü ve görüntü işleme yazılımı da çekim kalitesinde belirleyici rol oynuyor. HMD'nin Schneider-Kreuznach ile nasıl bir çalışma yürüttüğü ve şirketin kamera donanımının hangi bölümlerini geliştirdiği henüz açıklanmadı.

HMD'nin Yeni Telefonu Türkiye'de Satılacak mı?

Yeni HMD telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda HMD'nin akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni HMD telefonun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

HMD'nin Yeni Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD, yeni telefonun tanıtım ve satış tarihini açıklamadı. Şirket, 1 Aralık tarihinde 10. yıl dönümünü kutlayacak. Dolayısıyla telefonun bu dönemde tanıtılabileceği tahmin ediliyor. Yine de tanıtımın yıl dönümü etkinliğinde yapılacağı doğrulanmış değil.

Editörün Yorumu

Paylaşılan görüntüye göre telefonun çok şık bir tasarıma sahip olacağını söyleyebilirim. Telefon sadece tasarımıyla değil kamera sistemiyle de dikkatimi çekti. Cihazın arka yüzeyinde dört adet kamera bulunacak. Bu kameralara dair detay paylaşılmadı. Muhtemelen telefonda ana kameranın yanı sıra telefoto ve ultra geniş açılı kameralar da yer alacaktır.