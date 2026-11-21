Xiaomi 18 Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun işlemcisi ve batarya kapasitesi ortaya çıktı. İddiaya göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Xiaomi 18 Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Xiaomi 18 Max İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 6 Batarya 8.000 mAh üzeri

Xiaomi 18 Max Hangi İşlemciyi Kullanacak?

Xiaomi 18 Max'in Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli bu işlemci 5 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu arada serinin bir önceki modeli Xiaomi 17 Max'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci ise 3 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 2 nm işlemciler, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinde 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Xiaomi 18 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

İddiaya göre Xiaomi 18 Max, 8.000 mAh üzeri bir batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızı ise henüz belli değil. Bu arada serinin bir önceki modeli Xiaomi 17 Max'te 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde 100W civarı bir şarj hızı yer alabilir.

Xiaomi 18 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor fakat Xiaomi 17 Max satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18 Max'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18 Max'in güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecektir. Ayrıca telefonun yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.