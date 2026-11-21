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Açık dünya türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Red Dead Redemption 2 (RDR 2) indirime girdi. Böylece Vahşi Batı temasına sahip açık dünya oyununu uygun fiyata satın almak hâle geldi. Peki, RDR 2 kaç TL'ye satılıyor?

Red Dead Redemption 2'nin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games mağazasında Red Dead Redemption 2'nin ultimate sürümü yüzde 80 oranında indirime girdi. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden RDR 2'nin ultimate sürümü 3 bin 499 TL yerine 699,80 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani 2 bin 799 TL'lik bir indirim mevcut. Kampanya 1 Aralık 2026 tarihinde saat 19.00'da sona erecek.

Xbox mağazasında oyunun standart ve ultimate sürümleri indirime girdi. Xbox mağazasında standart sürüm 2 bin 99 TL'den 524,75 TL'ye düştü. Ultimate süürm ise 3 bin 499 TL yerine 699,80 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. PlayStation mağazasında yalnızca standart sürüm indirime girdi. PlayStation mağazasında standart sürüm 2 bin 99 TL yerine 524,75 TL'ye satılıyor.

Red Dead Redemption 2'nin Fragmanı

Red Dead Redemption 2 Nasıl Bir Oyun?

Rockstar Games tarafından geliştirilen açık dünya türündeki Red Dead Redemption 2, en iyi kovboy oyunları arasında yer alıyor. Arthur Morgan'ın hikâyesini anlatan bu oyun 1899 yılında geçiyor. Açık dünya ve aksiyon macera türlerinde olan oyunda ister görev yapabiliyor ister özgürce gezebiliyoruz.

Birinci şahıs ve üçüncü şahıs kamera açıları arasında kolayca geçiş yapabildiğimiz Red Dead Redemption 2 hızlı ilerleyen bir oyun değil. Bazı görevler uzun sürer, seyahat etmek zaman alıyor. Oyunda seyahat ederken çeşitli olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bu arada oyunun 93 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Red Dead Redemption 2'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

64-bit İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 280 3 GB

NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 280 3 GB Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Red Dead Redemption 2'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 480 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 480 4 GB Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Red Dead Redemption 2 Kaç GB?

Red Dead Redemption 2'nin yüklenebilmesi için en az 150 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Eğer bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa ister Windows'un program kaldırma özelliği tercih edebilir ister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar kapsamlı temizlik yapıyor. Böylece kullanılabilir alanın kolayca artması sağlanıyor.

Editörün Yorumu

Red Dead Redemption 2'nin en iyi açık dünya oyunlarından biri olduğunu düşünüyorum. Oyunun etkileyici atmosferi, kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemi, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Bu nedenle Epic Games'te sunulan kampanyanın oldukça iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Kampanya sayesinde oyunun Ultimate Edition sürümüne daha uygun bir fiyata sahip olmak mümkün.