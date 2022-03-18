Yeni Honor Magic 4 Ultimate, Kamerasıyla Ön Plana Çıkıyor

Honor, bu yılın başlarında Mobile World Congress 2022'de duyurulan Magic 4 akıllı telefonunun Ultimate sürümünü tanıttı ve görünüşe göre şirket kamera açısından elinden gelen her şeyi ortaya koydu.

Honor Magic 4 Ultimate, özelleştirilmiş 8P lensli 50 MP bir kameranın dümende olduğu dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip. 64MP ultra geniş açılı sensör, 64MP periskop telefoto lens ve 50MP spektrum gelişmiş kamera da eşlik ediyor. Son olarak yepyeni, özel yapım bir görüntü işlemcisi var.

1/1.12 inç sensörlü birincil sensör, içeri aldığı ışık kapasitesi açısından 1 inç sensörlü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip kameralara rakip olduğu söylenen f/1,6 diyafram açıklığına sahip. Sonuç olarak, gece çekimleri veya düşük ışıklı portreler daha canlı renkler, daha iyi tanımlanmış nesneler ve minimum görsel bozulma ile daha parlak görüntüye sahip olacak.

Honor Magic 4 Ultimate'in Kamera Özellikleri

Özelleştirilmiş 8P lens, merkez netliğinde %37 ve kenar keskinliğinde %30 iyileştirme ile birlikte geliyor, bu da yakınlaştırıldığında bile ayrıntılı görünen fotoğraflar ve videolar üretilmesine yardımcı oluyor. Yakınlaştırılmış çekimler için şu anda en iyi akıllı telefon kamerası olan güçlü Samsung Galaxy S22 Ultra'ya bu, 3.5x optik zoom ve 100x'e kadar dijital zoom, ayrıca 64MP periskop kamera ile ciddi bir meydan okuma olarak kabul edilebilir.

Birincil 50MP kamerası ek olarak güçlü ışık kaynaklarından gelen parlamayı etkili bir şekilde en aza indirmesini sağlayan bir Ultra Yansıma Önleyici (UAR) kaplamaya ve Kızılötesi Kesme Filtresine (IRCF) sahiptir. 64 MP ultra geniş açılı lens, dünyanın ilk Çift Serbest Biçimli Lensi'nin yardımıyla 126 derecelik bir görüş alanı sunar ve kenar distorsiyonunu endüstrinin en düşük oranı olan %0,5'inde tutar.

Yukarıdakilerin tümü, daha hızlı ve daha verimli yapay zekayı destekleyen özel yapım yeni bir görüntü işlemcisinin yardımıyla elde ediliyor. Bu Ultimate akıllı telefonda gece modunda 4K kayıt yapabilirsiniz. Ayrıca video çekimi kaydetmek için %15 daha yüksek dinamik aralığın yakalanmasını sağlayan Magic-Log2 adında tamamen yeni bir profesyonel kalitede video formatına sahiptir.

Honor Magic 4 Ultimate, 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6.81 inç LTPO OLED ekrana sahip. Honor Magic 4 Pro gibi, Ultimate da bir çip üzerinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemci tarafından desteklenmekte. Android 12 tabanlı MagicUI 6.0 ile birlikte geliyor ve Google Play hizmetleri ve yüklü tüm olağan Google uygulamalarına sahip.