Yeni Indiana Jones Oyunu Duyuruldu: İşte İlk Detaylar!

Günün büyük sürprizi Bethesda tarafından geldi. Yıllardan sonra yeni Indiana Jones oyunu duyuruldu. İlk tanıtım fragmanına göz atmayı unutmayın. Detaylar haberimizde.

Dünya genelinde önemli bir hayran kitlesi bulunan Indiana Jones, hayali arkeoloji profesörü oluyor ve maceralarının anlatıldığı film serisi 1981 yılında yayınlanmış olan Raiders of the Lost Art idi. Devam eden yıllarda birçok farklı türdeki oyunu, romanı ve televizyon dizisi ile karşımıza çıkarak ününe ün katan marka, uzun zamandan sonra yeni bir oyunu ile karşımıza çıkacak. Bethesda, bugün bizlere büyük bir sürpriz yaparak serinin sıradaki oyununu duyurdu.

Yeni Indiana Jones Oyunu Geliyor!

Şimdilik tam adı verilmemiş olsa da, daha çok Wolfenstein oyunları ile tanınan Machine Games tarafından yeni bir Indiana Jones geliştirilme aşamasında. Hayranları heyecanlandıran bu duyurunun akabinde, kısa bir de tanıtım videosu yayınlandı. Bethesa ile Lucasfilm Games’in işbirliğinde olacağı projenin başında ise Todd Howard olacak. Yani oldukça detaylı bir oyunun bizleri beklediğini söyleyebiliriz.

Yayınlanan tanıtım videosunda da zaten daktilo, pasaport ve kameranın üzerindeki geliştirici stüdyo ve işbirliğindeki yayıncıların logolarını da görebiliyoruz. Tabii ki simgesel karakterimizin kırbacı ve şapkası da gözlerden kaçmıyor.

Tanıtım fragmanına ek olarak yapılan açıklamaya bakılırsa, yeni Indiana Jones oyunu orijinal bir hikaye ile gelecek. Ne var ki geliştirilme aşamasının çok başlarındalarmış gibi görünüyor. Çünkü, “Açıklayacak daha çok şeyimiz olması için biraz zamana ihtiyacımız var.” denmiş. Bu durumda bize de sabırsızlıkla beklemek düşüyor, sevgili takipçilerimiz.

Bu yeni oyun hiç şüphe yok ki Uncharted serisine yakın tempoda aksiyon dolu bir oynanış sunacaktır. Biraz da Tomb Raider esintileri görebiliriz. Ancak her şeyden önemlisi, Microsoft’un Bethesda’yı satın almasından sonra duyurulan bu ilk büyük oyunun çıkış platformlarının hangilerinin olacağı. Büyük ihtimalle PC ve Xbox için ilk günden Xbox Game Pass servisi abonelerine sunulacaktır ama bakalım Sony ve Nintendo konsollarında da görebilecek miyiz? Gelişmeleri takipte olacağız.

Peki siz bu yeni Indiana Jones oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Beklentileriniz neler? Yorum kısmında buluşalım.