Kritik Güvenlik Açığını Kapatan iOS 18.3.1 Güncellemesi Çıktı

Geçtiğimiz haftalarda iOS 18.3 güncellemesi yayınlanmıştı. Bu güncelleme, iPhone'lara bir dizi yenilik getirerek kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşımayı başarmıştı. Bu kez ise iOS 18.3.1 güncellemesi sunuldu. Peki, yeni güncelleme neler içeriyor?

iOS 18.3.1 Güncellemesinin Mutlaka Yapılması Gerekiyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, iOS 18.3.1 güncellemesini kullanıcılara sundu. Bu güncelleme, cihazın kilitli olduğu durumlarda USB kısıtlı modu devre dışı bırakabilecek bir güvenlik açığını gideriyor.

Bu güvenlik açığından yararlanılabilmesi için fiziksel erişim gerekiyordu. Yeni güncelleme ile birlikte bu açık kapatıldı. Güncelleme ayrıca iPhone'larda karşılaşılan bazı hataların da düzeltilmesini sağlıyor.

Söz konusu sebeplerden ötürü yeni güncellemenin en kısa sürede yapılması gerekiyor. Eğer iOS 18 yüklü bir iPhone kullanıyorsanız ayarlar menüsünden Genel kategorisine girin ve ardından Yazılım Güncelleme kısmından yeni güncellemeyi yükleyin.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devinin şubat ayı içerisinde iOS 18.4 beta sürümünü yayınlayacağı söyleniyor. Bu güncelleme ile birlikte Apple Intelligence tarafında iyileştirmeler, yeni emojiler ve daha birçok yeniliğin sunulması bekleniyor.