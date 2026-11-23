vivo'nun yeni Android telefonu S70 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Çok şık bir tasarıma sahip telefon, yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Bu arada cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

vivo S70 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.59 inç

6.59 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 64 MP Sony LYT-610

64 MP Sony LYT-610 Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: En az 7.000 mAh

En az 7.000 mAh Hızlı Şarj: Yaklaşık 90W

Yaklaşık 90W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69 sertifikası

vivo S70 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. OLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada vivo S60'ta 6,59 inç ekran boyutu, 1260 x 2750 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık mevcut.

vivo S70 Pro'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Telefonun Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Bu güçlü işlemci, en iyi grafikli mobil oyunlar için bile yeterli bir performans sunuyor. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek mevcut.

vivo S70 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 64 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-610 telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

vivo S70 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo V60 Lite 5G, vivo X300, X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak vivo S50 ve vivo S60 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo S70 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. vivo S70 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Ayrıca telefonun güçlü işlemci sayesinde mobil oyunları sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum. Telefoto ve ultra geniş açılı kameraların yer alması da önemli bir avantaj.