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Ulefone Armor 35 Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonun arka yüzeyinde yer alan lazer mesafe ölçer, 1,2 kilometreye kadar uzaklıktaki noktaların mesafesini hesaplayabiliyor. Bu arada cihaz 11.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Ayrıca 800 lümenlik LED aydınlatma özelliğine de sahip.

Ulefone Armor 35 Pro'nun Özellikleri Neler?

Özellik Ulefone Armor 35 Pro İşlemci MediaTek Helio G200 İşletim sistemi Android 16, Android 18'e kadar güncelleme RAM 12 GB LPDDR4X Depolama 256 GB UFS 2.2 Hafıza kartı 2 TB'a kadar microSD Ekran 6,78 inç Full HD+ Yenileme hızı 120Hz Ekran parlaklığı 700 nit Ekran koruması Gorilla Glass 3 Ana kamera 50 MP Sony IMX766, OIS Gece görüş kamerası 20 MP Sony IMX350 Ultra geniş açı kamera 16 MP Sony IMX498 Ön kamera 16 MP Samsung S5K3P8 Batarya 11.000 mAh Kablolu şarj 33W Ters şarj 10W Lazer mesafe ölçer 1,2 km menzil Arka LED aydınlatma 6,4W, 800 lümen Dayanıklılık IP68, IP69K, MIL-STD-810H Bağlantı NFC, eSIM Ses Çift 107 dB Hi-Fi hoparlör

Armor 35 Pro'nun Lazer Mesafe Ölçeri Nasıl Çalışıyor?

Telefonun lazer ölçüm sistemi, hedefe gönderdiği ışığın geri dönme süresini hesaplayarak mesafeyi belirliyor. ToF (Uçuş Süresi) adı verilen teknoloji, ışığın iki nokta arasındaki hareket süresini ölçüyor. Benzer sistemler lazer mesafe ölçüm cihazlarında da kullanılıyor. 905 nm dalga boyunda Class 1 yarı iletken lazer kullanan sistem, 1,2 kilometreye kadar ölçüm yapabiliyor.

Ulefone, ölçümlerin yüzde 98'in üzerinde doğruluk sunduğunu belirtiyor. Cihazın ölçüme başlaması ise 0,2 saniye sürüyor.Toplam 13 farklı ölçüm modu bulunuyor. Uzunluk, alan ve hacim hesaplamalarının yanında GPS modu da destekleniyor. Bu sayede kullanıcılar şantiye çalışmalarında mesafe ölçebilir, arazilerin büyüklüğünü hesaplayabilir veya hacim ölçümleri yapabilir.

Armor 35 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX766 ana kamera, 20 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX350 gece görüş kamerası ve 16 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX498 ultra geniş açı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde Samsung S5K3P8 kamera yer alıyor.

Armor 35 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç büyüklüğündeki Full HD+ ekran, 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu değer, görüntünün saniyede 120 kez yenilenmesini sağlıyor. Özellikle menülerde gezinirken ve desteklenen oyunları oynarken daha akıcı görüntüler elde ediliyor. Ekranın maksimum parlaklığı 700 nit seviyesinde.

Armor 35 Pro'nun Aydınlatma Sistemi Nasıl?

Telefonun arkasındaki 6,4W LED ışık, 800 lümene kadar parlaklık sağlayabiliyor. Yakın Mesafe, Aydınlatma, Flaş ve SOS olmak üzere dört farklı çalışma modu bulunuyor. Işık, telefonun sağ kenarındaki özel tuşla açılıp kapatılabiliyor. LED aydınlatmanın üzerinde Dynamic Vibe Light adı verilen şerit biçimli bir ışık yer alıyor. Telefon şarj olurken, müzik çalarken veya arama ve bildirim aldığında bu şerit yanıyor.

Ulefone Armor 35 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Android 16 işletim sistemine sahip Ulefone Armor 35 Pro için 429.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu ad güncel kur ile birlikte 21 bin 755 TL'ye denk geliyor.

Ulefone Armor 35 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de RugOne Xever 7 ve Armor 27t Pro dahil olmak üzere Ulefone'un birçok telefon modeli satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Armor 35 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Armor 35 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Ulefone Armor 35 Pro'nun batarya kapasitesinden lazer mesafe ölçer özelliğine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Cihazın yüksek kapasiteli batarya sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Ayrıca inşaat alanında çalışan veya arazi ölçümü yapan biri için ayrı bir lazer ölçüm cihazı taşımak yerine telefonunu kullanabilmek önemli bir avantaj sağlayabilir.