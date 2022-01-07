Yeni Koronavirüs Tedbirleri Yolda: Gündemde Olan Önlemler Belli Oldu

Günlük vaka sayılarının bu ay sonuna kadar 100 bin seviyesini görmesi bekleniyor.Bu kapsamda yeni koronavirüs tedbirleri gelebilir. Gündemde olan önlemler ortaya çıktı. Peki, salgın ile mücadele kapsamında hangi önlemler uygulanmaya başlanacak? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Gündemdeki Yeni Koronavirüs Tedbirleri Listesi

Restoran, kafe, sinema ve tiyatro gibi kapalı alanlarda yüzde 50 kapasite kuralı

Okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilmesi

Yarıyıl tatilinin bir hafta uzatılması

AVM, tiyatro, konser, restoran ve kafelerde denetimlerin sıkılaştırılması

Belirli alanlara aşı kartı veya PCR testi ile girme zorunluluğu

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de de görülen Omicron varyantı, vaka sayılarının çok hızlı bir şekilde artmasına yol açtı. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Türkiye'de günlük vaka sayılarının bu ay sonunda 100 bine çıkması bekleniyor.

Vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi nedeni ile yeni önlemler gelebilir. Şu anda gündemde olan yeni tedbirler paylaşıldı. Bu tedbirler arasında restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralı, okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilmesi ve bir hafta uzatılması yer alıyor.

Alışveriş merkezi, tiyatro, konser, restoran ve kafelerde denetimlerin sıkılaştırılması, belirli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girme zorunluluğu da gündemde olan önlemler arasında bulunuyor.

Üniversitelerde bazı öğrencilerin finallerden dolayı hasta olduğu halde test yaptırmadan sınavlara girdiği belirtildi. Bu da üniversitelerdeki vakaları önemli ölçüde arttırıyor. Dolayısıyla finallerin ardından verilecek ara ile birlikte vakaların azalmaya başlaması bekleniyor.

Omicron varyantı nedeni ile Türkiye'de günlük vaka sayıları rekor kırmaya başladı. Bu sebepten ötürü vakaların daha da yükselmesi halinde özellikle okulların ve üniversitelerin durumu için bir yol haritası hazırlanmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yeni tip koronavirüsün durumuna ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Sağlık Bakanı Koca, kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafelerde uzun süre kalınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlenceli mekanlarının bulaşmayı arttırdığını belirten Sağlık Bakanı Koca, tedbirlerin öneminin fazlasıyla artmış durumda olduğunu açıkladı.