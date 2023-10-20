Yeni Kötü Amaçlı Yazılım Keşfedildi: Aramalarınızı Kaydediyor ve Ekran Görüntüsü Alabiliyor!

Kötü niyetli kişiler, sürekli olarak telefonunuza girmenin yollarını aramakta ve bulmakta. Şimdi de bu amacı güden bir uygulama olan SpyNote, sizi takip etmeyi ve hassas bilgilerinizi çalmayı amaçlıyor.

Siber güvenlik şirketi F-Secure tarafından ayrıntılı olarak açıklandığı üzere SpyNote bir casus yazılım. Kısa mesajlarla kötü niyetli kişiler kurbanlarını kandırmayı amaçlıyor.

SpyNote çok fazla izin istemese de istediği izinler casus yazılımların istediği izinlere benziyor. İlk başlatıldığında, BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE iznini istiyor ve bu izin sağlandığında kötü amaçlı yazılım birkaç ek hayati izni kendi kendine onaylayabiliyor

Uygulama ayrıca kendini gizlemeye çalışıyor ve uygulama başlatıcıda bulunamıyor. Öyle ki aradığınızda son kullanılanlar ekranında bile görünmüyor. Başlatılması için SMS gibi harici tetikleyicilere ihtiyaç duyuluyor.

SpyNote'un temel amacı kurbanın telefonundan mümkün olduğunca çok veri çalmak ve bunları saldırganın bilgisayarına geri göndermek. Bu sayede bir dizi önemli veri kötü niyetli kişilerin eline geçiyor.

Uygulama gelen telefon aramalarını kaydedebiliyor ve bunları istediği kişilere gönderebiliyor. Ayrıca ekran görüntüsü ve ekran kaydı da alabiliyor.

SpyNote'tan Kurtulmanın Tek Bir Yolu Var

Diğer birçok kötü niyetli uygulamanın aksine SpyNote'tan kurtulmak onu silmek kadar kolay değil. Gizli bir uygulama olduğu için bulunamıyor ve silinemiyor.

Bir kişinin SpyNote'tan kurtulabilmek için telefonunu fabrika ayarlarına sıfırlaması ve tüm verilerini silmesi gerekiyor.

Eğer siz de bu veya buna benzer bir kötü amaçlı yazılımın kurbanıysanız hızla kontrol sağlamanız ve harekete geçmenizde fayda var.