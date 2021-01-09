Yeni LoL Şampiyonu Viego Tanıtıldı: İşte Yetenekleri!

2021 yılında video oyununa eklenecek olan yeni LoL şampiyonu Viego’nun yetenekleri tanıtıldı. Peki, ilerleyen günlerde Sihirdar Vadisi ormanlarında yavaş adımlarla ilerlerken ansızın karşılaşılabilecek yeni ve ürkütücü şampiyonun yetenekleri neler? League of Legends’a eklenecek yeni şampiyon hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Yeni Lol Şampiyonu Viego Yetenekleri

League of Legends hayranıysanız muhtemelen çok oyunculu stratejik video oyunu için yeni bir şampiyonun yolda olduğunu şimdiye kadar duymuşsunuzdur. Mahvolmuş Kral Viego, League of Legends şampiyonlarının arasına katılan son şampiyon olarak ortaya çıktı ve LoL oyuncularına bu yılı iple çekmek için iyi bir sebep verdi.

Viego, ürkütücü mavi ve yeşil renk tonlarında parıldayan bıçağı ve tacı ile korkutucu bir orman şampiyonu olmaya geliyor. Riot, Viego’nun yeteneklerini “sislere ve ölüme hükmeden” olarak özetliyor. Yeteneklerinin özetinden de anlaşılacağı üzere şampiyonun oyuna hayaletimsi bir atmosfer getirdiğine şahit olacağız.

Örneğin Viego’nun pasifini ele alalım. Egemen’in Hakimiyeti olarak adlandırılan pasifinin açıklaması şu şekilde: Viego, öldürmeye yardım ettiği rakip şampiyonları geçici olarak ele geçirebilir ve canlarının bir kısmını iyileştirebilir. Şampiyonları ele geçirdiğinde Viego’nun eşyaları, saldırıları ve yetenekleri öldürülen düşmanın sahip olduğu eşya, saldırı ve yeteneğine dönüşür. Viego bir düşman şampiyonu ele geçirdiğinde ayrıca ilave hareket hızı kazanır.

Viego şampiyonunun bütün yeteneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Q: Pasifi Viego’nun saldırılarının hedefin mevcut sağlığının yüzde bir kısmına göre ilave hasar vermesini sağlar. Viego yetenek gücünü kullanarak vurduğu bir düşmana çok süre geçmeden saldırdığında saldırı iki kez hasar verir. Aktifi ise Viego’nun kılıcının ileri doğru saplanmasını sağlar. Bu yetenek, kılıçtan isabet alan tüm düşmanlara hasar verir.

Pasifi Viego’nun saldırılarının hedefin mevcut sağlığının yüzde bir kısmına göre ilave hasar vermesini sağlar. Viego yetenek gücünü kullanarak vurduğu bir düşmana çok süre geçmeden saldırdığında saldırı iki kez hasar verir. Aktifi ise Viego’nun kılıcının ileri doğru saplanmasını sağlar. Bu yetenek, kılıçtan isabet alan tüm düşmanlara hasar verir. W: Viego belirli bir yüklemeden sonra öne doğru atılarak isabet ettiği ilk düşmanı sersemleten ve ona hasar veren bir sis patlaması oluşturur. Sersemletme süresi ve sis aralığı şarj süresi ile artar, hasar ve atılma menzili artmaz.

Viego belirli bir yüklemeden sonra öne doğru atılarak isabet ettiği ilk düşmanı sersemleten ve ona hasar veren bir sis patlaması oluşturur. Sersemletme süresi ve sis aralığı şarj süresi ile artar, hasar ve atılma menzili artmaz. E: Yakındaki bir duvarın etrafına kara sis dalgası yayar. Viego sisin içindeyken kamufle olur ve saldırı hızı ile hareket hızı kazanır.

Yakındaki bir duvarın etrafına kara sis dalgası yayar. Viego sisin içindeyken kamufle olur ve saldırı hızı ile hareket hızı kazanır. R (Ulti): Halihazırda sahip olduğu tüm bedenleri atar ve ileri doğru atılarak menzil içerisinde yer alan en az cana sahip rakip şampiyona saldırır. Rakibin eksik can miktarına bağlı olarak ilave hasar verir. Menzildeki diğer rakip şampiyonlar ise yere serilir.

Sizce oyuna eklenmesi planlanan bu şampiyon Sihirdar Vadisi'ne nasıl bir renk katacak? Yeni şampiyon hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.