En İyi LoL Oyuncuları (2021)

Yeni yılla beraber on birinci sezona başlan League of Legends, piyasaya sürüldüğü ilk günden bu yana sayısız oyuncu tarafından oynandı ancak oyunun rekabetçi yapısı inanılmaz bir beceri ve özveri gerektirir. Oyunda başarılı olmak isteyen kişilerin stratejilerinde de kendilerini başarıya götürecek ani değişiklikler yapmaya ihtiyacı vardır. Elde etmesi emek ve zaman isteyen bu yetenekler, en iyi LoL oyuncuları ile sıradan oyuncuları birbirinden ayıran noktadır.

Stratejik bir video oyunu olan League of Legends’ta siz de başarılı olmak istiyorsanız öncelikle profesyonellerin hareketlerini incelemelisiniz. Bu oyunu bir satranç olarak düşünebilirsiniz. Satrançta bir hamle yapmadan önce rakibi iyi analiz etmek gerekir. Rakibi analiz etmek içinse nasıl onun gibi davranacağınızı öğrenmeniz gerekir.

2021 Yılının En İyi LoL Oyuncuları

Konu League of Legends’taki yeteneklerin nasıl geliştirileceğine geldiğinde ise yapılması gereken son zamanların en başarılı League of Legends oyuncularının maçlarını izleyerek oyunda yapılan hataları tespit etmek ve karşılaşılan herhangi bir olayda nasıl tepki verilmesi gerektiğini öğrenmektir. Peki, LoL oyuncularını başarıya bir adım daha götürecek olan dünyanın en popüler ve en iyi oyuncuları kimlerden oluşuyor?

1. Lee Sang-hyeok (Faker)

Faker, League of Legends oynayan birçok oyuncunun gözünde oyunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından bir tanesidir. Profesyonel kariyerine 2013 yılında başladı. Eylül ayında dünya şampiyonu ilan edildi. O günden bugüne kadar iki dünya şampiyonluğu daha kazanarak başarısına başarı kattı. Faker’ın dünya şampiyonluklarının yanı sıra yerel şampiyonlukları da bulunuyor.

Lee Sang-hyeok veya League of Legends topluluğu tarafından bilinen adıyla Faker, e-spor kariyerinde birçok şampiyona yer verdi. Her şampiyonu oynaması, her şampiyon hakkında fikir sahibi olması ise onu tuzağa düşürmeyi neredeyse imkansız hale getirdi. Faker’ın bu zamana kadar en iyi performansı sergilediği şampiyonsa “Zed” olmuştur. Sang-hyeok, oyunlarda genellikle taşıyıcı rolünü üstlenmiştir.

2. Cho Se-hyeong (Mata)

Mata’nın kariyeri Faker gibi 2013 yılına dayanıyor. Kore’nin profesyonel oyuncularından Cho Se-hyeong’un dünya şampiyonluğu bulunuyor. Mata, Faker’ın aksine taşıyıcı rolünde değil, takımın beynini yöneten kişi konumunda yer alıyor. Thresh gibi destek şampiyonlarını oynamada çok başarılı olan Se-hyeong bu zamana kadar yer aldığı maçların büyük bir kısmının üzerinde düşünceleri ile etkili bir oyuncu oldu.

3. Yu Wen-Bo (JackeyLove)

League of Legends tarihinin en önde gelen ADC oyuncularından biri olan Yu Wen-Bo veya bilinen adıyla JackeyLove, oyuna yeni başlayan kişilerin yaptığı gibi savaş başlatmaktan çekinmiyor. Adrenalin tutkunu sayılabilecek oyuncunun karşı takımın üzerinde baskı kurma konusundaki yeteneğinin oyuna yeni başlamış veya başlayacak olan birçok oyuncu tarafından mutlaka incelenmesi gerekiyor. Oyunda daha çok ADC ağırlıklı herolar (şampiyonlar) oynayacaksanız da Wen-Bo’nun oyunlarını izlemenizde fayda var.

4. Lee Dong-wook (LokeN)

Lee Dong-wook veya LoL topluluğu tarafından bilinen ismiyle LokeN, oyunun tarihinin gelmiş geçmiş en iyi alt koridor oyuncularından biri unvanını kazanmaya hak kazanmış başka bir isimdir. 2020 yılında oldukça ön plana çıkan oyuncudan özellikle yeni başlayanların alması gereken önemli derslerin olduğunu söylemek mümkündür.

5. Hung Hao-Hsuan (Karsa)

Günümüzün en iyi ormancılarından bir tanesi olan Karsa, oyuna yeni başlamış ve daha çok orman pozisyonunda yer alan kişiler tarafından idol alınması gereken bir e-spor oyuncusudur. Oyunlarda sergilediği performanslar insanları her zaman şaşırtmıştır. Orman oyuncusu olarak kendinizi geliştirmek ve kendinizi gelecekte en iyi LoL oyuncuları arasında görmek istiyorsanız Karsa’nın maçlarını izleyebilirsiniz.

Sizin çok yetenekli gördüğünüz ve profesyonel diyebileceğiniz League of Legends oyuncuları kimler? Listede olmasını istediğiniz bir oyuncu var mı? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle kendi görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.