Yeni Mac mini'ler Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Bloomberg'den Mark Gurman, Power On bülteninin son sayısında Apple'ın M2 ve M2 Pro işlemcili yeni Mac mini planlarından bahsediyor ve şirketin hâlâ bu ürünleri lansman için hazırladığına değiniyor.

Gurman, Apple'ın geçen yıl piyasaya sürülmesi beklenen ama bu yılın sonlarına sarkan Mac mini'nin bir M1 Pro sürümü üzerinde çalıştığını belirtiyor. Ayrıca cihazın tasarımıyla ilgili önemli bir bilgi de veriyor:

"Mac mini'nin yenilenmiş versiyonu hem M2 hem de M2 Pro seçeneklerini içerecek. Ayrıca cihazın yakın vadede herhangi bir büyük yeniden tasarım alacağını da düşünmüyorum."

İki Yeni Mac mini Yolda

9to5Mac, geçtiğimiz dönemde Apple'ın Mac mini'nin iki yeni sürümünü geliştirdiğini bildirmişti. Biri tahmin edildiği gibi yeni M2 işlemcisiyle desteklenecekken, diğeri M2 Pro ile desteklenecek. Kod adı J473 olan yeni Mac mini, M2 işlemciden güç alacak. M2 Pro Max mini ise J474 kodlu ve sekiz performans çekirdeğine ve dört verimli çekirdekli işlemciye sahip olacak.

9to5Mac kaynakları ayrıca Apple'ın Mac mini için M2 Max veya Ultra işlemcilere sahip bir sürüm piyasaya sürme planı olmadığına inanıyor ve bu sürümler muhtemelen Mac Pro için kullanılacak.

Farklı M2 işlemcileri hakkında Gurman, Mac Studio'nun kısa ömürlü bir ürün olabileceğini düşünüyor çünkü "hem Mac Studio hem de Mac Pro'ya sahip olmanın" pek mantıklı görünmediğini düşünüyor.