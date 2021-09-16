Yeni MacBook Pro Ekran Deneyimini İleriye Taşıyacak

Apple oldukça yakın bir zamanda 14 inç ve 16 inç boyutlarında MacBook modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bazı yeni sızıntılara göre Samsung, yeni MacBook Pro'nun ekran üretimi için kolları sıvamış durumda. Peki yeni modellerdeki ekran kullanıcılara neler vaat edecek?

Yeni MacBook Pro OLED Ekran ile Kutudan Çıkacak

MacBook modellerinde kullanılan LCD paneller bir süredir çeşitli sızıntıların ana odağı haline gelmişti. Samsung birkaç saat önce yaptığı resmi açıklamada premium dizüstü bilgisayarlarda kullanılması için tasarlanan yeni OLED panellerin seri üretimine başladığını duyurdu. Bu paneller 14 inç ve 16 inç boyutlarında olması nedeni ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı diyebiliriz.

Aslında önceki raporlar yeni MacBook Pro modellerinde miniLED teknolojisinin kullanılabileceğine işaret ediyordu. Nitekim iPad Pro 12.9 (2021) ve Pro Display XDR modellerinde yer verilen teknolojinin kademeli şekilde üst düzey cihazlarda yer almasını beklemek pek de yanlış olmaz. Yine de Apple, yeni MacBook Pro modellerinde OLED panelleri kullanabilir gibi gözüküyor.

OLED paneller, geleneksel LCD paneller ile kıyaslandığında çok daha başarılı renk üretimi sağlarlar. Her iki panel arasındaki farkı genellikle siyahların derinliği ile fark ederiz. Buna ek olarak piksel aydınlatması sayesinde bazı senaryolarda daha batarya dostu oldukları da söylenebilir.

Tabii ki miniLED çok daha başarılı bir teknolojidir ancak fiyat konusunda çeşitli dezavantajları beraberinde getirir. Bu nedenle MacBook Pro ailesinin tamamında, en azından yakın gelecekte, miniLED teknolojisinin kullanılmasını beklemediğimi söylemek isterim. Belki isteğe bağlı bir opsiyon olarak sunulabilir ancak standart hale gelmesi için hala biraz zamana ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum.

Daha önceki sızıntıları harmanladığımızda, 14 inç ve 16 inç MacBook modellerinin M1X işlemci ile kutudan çıkacağını duymuştuk. Bu, genel performans noktasında da çok daha başarılı cihazlarla karşı karşıya olacağımız anlamına geliyor diyebiliriz.