Yeni Matrix Resurrections Fotoğrafları Yayınlandı

Yeni Matrix Resurrections fotoğrafları Warner Bros. tarafından paylaşıldı. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un başrolü paylaştığı yeni Matrix filminde, Morpheus'u canlandıracak kişinin neden değiştiği de belli oldu.

Aralık ayında izleyiciler, Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un yanı sıra Jada Pinkett Smith ve Lambert Wilson'ın yer alacağı yeni bir film olan Matrix Resurrections ile Matrix'in uzun zamandır beklenen dönüşünü görecek. Ancak filmde görmeyi beklememeniz gereken büyük bir isim var ve o da Laurence Fishburne.

Bununla birlikte şu anda Yahya Abdul-Mateen II tarafından oynanan Morpheus olmadan The Matrix'e gerçekten "giriş yapamazsınız". Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Entertainment Weekly ile konuşurken karakterin farklı bir yinelemesi olduğunu açıkladı. Röportajın yanı sıra merakla beklenen filmden yeni fotoğraflar da geldi.

Yeni Matrix Resurrections fotoğrafları

Yeni fotoğrafların tamamı Abdul-Mateen II'yi içeriyor. Biri, Reeves'in canlandırdığı Neo'yu Morpheus ile Kung-Fu yaparken gösterirken orijinal Matrix'e eğlenceli bir geri dönüş sunuyor ve diğer görüntü Jessica Henwick'in yeni karakteriyle Neo ve Morpheus'u içeriyor.

Abdul-Mateen II, "Matrix'in ve Morpheus'un tarihinin kesinlikle farkında olan bir karakteri oynuyorum. Bu karakter bir kendini keşfetme yolculuğunda. Hikayemizde büyümeyle, kendi yolunuzu belirlemeyle ilgili çok şey var. Morpheus bundan muaf değil." dedi.

"Laurence zaten yapılması gerekeni yaptı: Senaryonun sağladığı şey yeni bir anlatı ve Matrix evreninde yeni bir Morpheus'a yer açan bazı yeni fırsatların önünü açtı. İzleyicilerin anlayacakları şey, Matrix'in birçok kuralının olduğudur... Yaş, görünüm, gerçek olarak tanımladığımız şeyler o dünyada manipüle edilebilir. Matrix her şeyin mümkün olduğu yerdir."

Matrix 4 (The Matrix Resurrections) Oyuncuları

Keanu Reeves

Carrie-Anne Moss

Christina Ricci

Jessica Henwick

Ellen Hollman

Priyanka Chopra Jonas

Jonathan Groff

Yahya Abdul-Mateen II

Neil Patrick Harris

Jada Pinkett Smith

Daniel Bernhardt

Lambert Wilson

Max Reimelt

Brian J. Smith

Telma Hopkins

Erendira Ibarra

Andrew Lewis Caldwell

Ian Pirie

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