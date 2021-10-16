Yeni Matrix Resurrections Fotoğrafları Yayınlandı
Yeni Matrix Resurrections fotoğrafları ne anlatıyor? Morpheus'u canlandıracak kişinin neden değiştiği nihayet açıklandı.
Yeni Matrix Resurrections fotoğrafları Warner Bros. tarafından paylaşıldı. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un başrolü paylaştığı yeni Matrix filminde, Morpheus'u canlandıracak kişinin neden değiştiği de belli oldu.
Aralık ayında izleyiciler, Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un yanı sıra Jada Pinkett Smith ve Lambert Wilson'ın yer alacağı yeni bir film olan Matrix Resurrections ile Matrix'in uzun zamandır beklenen dönüşünü görecek. Ancak filmde görmeyi beklememeniz gereken büyük bir isim var ve o da Laurence Fishburne.
Bununla birlikte şu anda Yahya Abdul-Mateen II tarafından oynanan Morpheus olmadan The Matrix'e gerçekten "giriş yapamazsınız". Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Entertainment Weekly ile konuşurken karakterin farklı bir yinelemesi olduğunu açıkladı. Röportajın yanı sıra merakla beklenen filmden yeni fotoğraflar da geldi.
Yeni Matrix Resurrections fotoğrafları
Yeni fotoğrafların tamamı Abdul-Mateen II'yi içeriyor. Biri, Reeves'in canlandırdığı Neo'yu Morpheus ile Kung-Fu yaparken gösterirken orijinal Matrix'e eğlenceli bir geri dönüş sunuyor ve diğer görüntü Jessica Henwick'in yeni karakteriyle Neo ve Morpheus'u içeriyor.
Abdul-Mateen II, "Matrix'in ve Morpheus'un tarihinin kesinlikle farkında olan bir karakteri oynuyorum. Bu karakter bir kendini keşfetme yolculuğunda. Hikayemizde büyümeyle, kendi yolunuzu belirlemeyle ilgili çok şey var. Morpheus bundan muaf değil." dedi.
"Laurence zaten yapılması gerekeni yaptı: Senaryonun sağladığı şey yeni bir anlatı ve Matrix evreninde yeni bir Morpheus'a yer açan bazı yeni fırsatların önünü açtı. İzleyicilerin anlayacakları şey, Matrix'in birçok kuralının olduğudur... Yaş, görünüm, gerçek olarak tanımladığımız şeyler o dünyada manipüle edilebilir. Matrix her şeyin mümkün olduğu yerdir."
The Matrix Resurrections Fragman Tarihi Açıklandı
Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen The Matrix Resurrections fragman tarihi belli oldu. Peki, The Matrix 4'ün fragmanı ne zaman yayımlanacak? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Matrix 4 (The Matrix Resurrections) Oyuncuları
- Keanu Reeves
- Carrie-Anne Moss
- Christina Ricci
- Jessica Henwick
- Ellen Hollman
- Priyanka Chopra Jonas
- Jonathan Groff
- Yahya Abdul-Mateen II
- Neil Patrick Harris
- Jada Pinkett Smith
- Daniel Bernhardt
- Lambert Wilson
- Max Reimelt
- Brian J. Smith
- Telma Hopkins
- Erendira Ibarra
- Andrew Lewis Caldwell
- Ian Pirie
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