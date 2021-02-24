Yeni Nesil PS5 VR Sistemi Duyuruldu!

PlayStation'ın resmi blogunda yayına alınan bir yazı ile yeni nesil PS5 VR sistemi de duyuruldu. Bu blog yazısı aynı zamanda yeni sistemde yeni nesil oyuncuları nelerin beklediğine dair fikir sahibi yapacak bazı önemli detaylara yer verildi.

Yeni Nesil PS5 VR Sistemi Hakkında İlk Detaylar

PlayStation, resmi blogunda yayımlamış olduğu bir yazıda dört yıldan daha uzun bir süre önce PlayStation 4'te video oyunu oynamanın yeni bir yolunu sunmak için PlayStation VR'ı ortaya çıkardığını ve o zamandan bu zamana kadar PS VR'ın oyuncuları video oyunlarının içine geleneksel oyun oynama yöntemlerine kıyasla daha çok çektiğini ifade etti.

O dönemde oyuncuların Astro Bot: Rescue Mission, Tetris Effect, Blood & Truth, Moss, Beat Saber ve Resident Evil 7: Biohazard gibi çok beğenilen video oyunları da dahil olmak üzere sanal gerçeklik deneyiminin video oyunlarını muazzam bir seviyeye taşıdığını gösteren deneyimler kazandığını belirten PlayStation, yeni nesil sanal gerçekliğin PlayStation 5'e geleceğini ve gerek performans gerek etkileşim deneyiminin maksimum mutluluk ve eğlence sağlayacağını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Blog yazısına göre oyuncular yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğünü taktığında daha da büyük bir aitlik duygusu içerisinde yer alacak ve oyunun dünyasına daha da derinden dalma fırsatı elde edecek. Yeni sistemde ön plana çıkarılan özellikler şu şekilde anlatıldı:

"Yeni VR sistemimizde yenilikler ortaya koymaya devam ediyoruz. Hayranlarımız böylece PlayStation ile benzersiz deneyimlerden zevk duymaya kaldığı yerden devam edebilecek. Çözünürlük ve görüş alanından izlemeye kadar her şeyi geliştiren yeni bir VR sistemi geliştirmek için PlayStation 4'te PS VR'ı piyasaya sunduğumuzdan beri öğrendiğimiz tüm bilgileri kullanıyoruz."

Kullanıcı dostu bir deneyim sunmak için oldukça uğraşıldığının üzerinde duran PlayStation, yeni nesil sanal gerçekliğin en heyecan verici yeniliği olarak DualSense'te yer alan bazı temel özelliklere sahip olmasını gösterdi. Yazıda ayrıca bunun yeni nesil VR oyunları için PS'nin vizyonuna uyacak bir biçimde geliştirilen geleceğe dönük teknolojinin örneklerinden yalnızca birinin olduğuna yer verildi.

Yeni VR sisteminde şu an devam eden birçok geliştirme işleminin olduğunun altını çizen PlayStation, VR'ın 2021 yılında bu nedenle piyasaya sürülmeyeceğini söyledi.