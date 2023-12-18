Yeni Nesil Xbox Konsoluna Dair Yeni Detaylar: PS6'dan Çok Daha Ucuz Olacak!

Yeni nesil Xbox konsolunun çıkmasına daha birkaç yıl olduğu düşünülüyor ancak Microsoft'un yeni nesil konsollarda rekabette önemli bir pay sahibi olmak istemesi nedeniyle PlayStation 6'dan daha önce çıkacak gibi görünüyor.

YouTube'da paylaşılan yeni bir videoda RedGamingTech, bu yılın başlarında FTC tarafından sızdırılan belgelerden bu yana Microsoft'un bir sonraki konsolunun zaman çizelgesinin nasıl önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu.

Kaynaklara göre konsol 2026 yılında piyasaya sürülecek ve Zen mimarisinin altıncı iterasyonu o zamana kadar hazır olmayacağından, belgelerde ortaya çıktığı gibi Zen 6 CPU ile değil, Zen 5 CPU ile güçlendirilecek.

Microsoft Yeni Nesil Xbox'ı Neden Daha Önce Piyasaya Sürecek?

Microsoft'un yeni nesil Xbox'ı neden PlayStation 6'dan daha önce piyasaya sürmeyi planladığına gelince, görünüşe göre şirketin Xbox 360 neslinde başarılı bir şekilde yaptığı gibi yeni nesil konsollar için mesaj vermek istemesi.

Donanımın rakip konsoldan daha az güçlü olacağı aşikâr ancak bu sadece PlayStation 6'dan daha ucuz olmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Microsoft'un ileride daha güçlü bir donanım revizyonu yayınlamasına da olanak tanıyacak.

Yeni nesil Xbox'a daha birkaç yıl olduğu için bu ilk söylentilere biraz şüpheyle yaklaşmak gerekiyor ancak konsol gerçekten iki yıl içinde piyasaya çıkacaksa, hakkında daha fazla bilgi edinmemiz de çok uzun sürmeyecek.

Microsoft tamamen yeni nesil Xbox'a odaklanmış gibi görünürken, Sony'nin ise PlayStation 5 Pro üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

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