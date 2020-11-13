Yeni Nokia 6300 ve Nokia 8000 Tanıtıldı! Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Efsane telefonlar geri döndü. Gelen sızıntılar gerçek oldu ve Nokia 6300 ve Nokia 8000 yenilendi. Nokia 6300 ve Nokia 8000 özellikleri, fiyatı ve diğer detayları hakkında tüm bilmeniz gerekenleri sizler için bir araya getirdik.

Nokia 6300 ve Nokia 8000 Özellikleri

Nokia 6300 ve Nokia 8000 hakkında gelen sızıntılar yerini gerçeklere bıraktı. Nokia'nın sahibi olan HMD Global efsane telefonları yenileme kararı aldı ve yenilenen cihazları kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni cihazlar tasarımları ve özellikleri ile bir hayli dikkat çekiyor. Gelin lafı daha fazla uzatmadan cihazlara yakından bakalım ve neler sunuyorlarmış görelim.

Nokia 6300 Özellikleri

Nokia 6300 özellikleri ile dikkat çekici bir telefon olmuş gibi görünüyor. Cihaz 2.4 içn QVGA ekrana ve sayısal tuş takımına sahip. Telefonda 512 MB RAM bulunuyor. Cihazın kaputunun altında Qualcomm'un Snapdragon 210 işlemcisi bulunuyor. 1.500 mAh batarya kapasitesine sahip olan Nokia 6300'ın arka tarafında bir adet kamera bulunuyor. Kameranın üst tarafında led flaş yer alıyor. Ön kısımda kamera sensörü bulunmuyor.

Telefon 4G bağlantı teknolojisi destekliyor. Tuşlu bir cihaz olmasına rağmen 6300 ile WhatsApp vb. uygulamalara erişim sağlanılabiliyor. Cihazda WiFi, FM radyo, Bluetooth, A-GPS ve çift nano SIM desteği bulunuyor. Hemen aşağıdan Nokia 6300 tanıtım videosuna ulaşabilirsiniz.

Nokia 8000 Özellikleri

Nokia 8000 özellikleri de Nokia 6300'a benziyor. Nokia 8000 4G bağlantı teknolojisini destekliyor. Cihazda 4 GB depolama alanı bulunuyor. MicroSD kart yardımı ile depolama alanı genişletilebiliyor. Nokia 8000 512 MB RAM'e sahip. Cihaz gücünü Snapdragon 210 işlemciden alıyor.

Telefonun ekranı 2.8 inç boyutunda. Nokia 8000'ın arka tarafında bir adet kamera ve led flaş yer alıyor. Kamera 2 MP çözünürlüğünde. Nokia 8000 4G'nin renk seçenekleri arasında,değerli taşlardan ilham alan Onyx, Opal, Citrine ve Topaz yer alıyor.

Nokia 8000 tanıtım videosu Nokia YouTube kanalında paylaşıldı. Hemen aşağıdan yayınlanan videoya göz atabilirsiniz.

Nokia 6300 ve Nokia 8000 Fiyatları

Telefonların özelliklerini anlattık gelelim fiyat kısmına. Telefonların fiyatları gayet makul diyebiliriz. Sunduğu özellikler ve fiyat arasında uçurum gibi bir fark bulunmuyor. Nokia 6300 ve Nokia 8000 fiyatları hemen aşağıda yer almakta.

Nokia 6300 Fiyatı

Nokia 6300 fiyatı 49 euro olarak açıklandı. 49 euro şu anki kur ile vergiler hariç 442 TL'ye tekabül ediyor.

Nokia 8000 Fiyatı

Nokia 8000 fiyatı 79 euro olarak paylaşıldı. 79 euro şu anki kur ile vergiler hariç 713 TL'ye denk geliyor.

Nokia 6300 ve Nokia 8000 Türkiye'ye Gelecek Mi?

Nokia 6300 ve Nokia 8000'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı merak ediliyor. Şirket tarafından henüz bu konu ile alakalı resmi bir açıklama yapılmadı. Bu yüzden sorunun yanıtı şu anda belirsiz.

Sizler efsane telefonların geri dönüş yapması hakkında neler düşünüyorsunuz? Nokia 6300 ve Nokia 8000 özelliklerini nasıl buldunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!