Yeni PlayStation 5 Sürümlerinde Depolama Artırılabilecek mi?

Oyuncuların depolama ihtiyaçlarına önem veren Sony, PS5'in yenilenen Slim konsolunun genişletilebilir depolama özelliklerini koruyacağını resmen onayladı ve bu, oyuncuların istedikleri takdirde konsollarına ekstra depolama alanı ekleme seçeneğine sahip olmalarını sağlayacaka.

Yine de PS5 Slim, lansman versiyonundan daha fazla bellek içerecek ve lansman modelinde bulunan 825GB yerine 1TB dâhili SSD depolama alanına sahip olacak.

Bununla birlikte, PS5 Slim'in genişletilebilir depolama desteğini sürdürmesi, yeniden tasarlanan modeli satın almak isteyenler için de büyük bir artı olacak gibi görünüyor.

Yeni PS5'lerde de Depolamayı Artırmak Mümkün Olacak

Sony'nin dokuzuncu nesil ev konsolunda piyasaya sürülen birçok özel oyunun yüksek dosya boyutlarına sahip olması nedeniyle, sistemdeki depolama alanını genişletmek için bir M.2 SSD takma seçeneği, özellikle de geçen ay 8 TB'a kadar ek SSD depolama alanı desteğine izin veren bir yazılım güncellemesinin yayınlandığını düşündüğünüzde güzel bir özellik.

Lansman modelinde olduğu gibi, PS5'in içine herhangi bir M.2 SSD takmanız mümkün olmayacak. Sony daha önce M.2 SSD'nin PCIe Gen4 olması gerektiğini ve okuma hızlarının en az 5.500MB/s olması gerektiğini söylemişti.

Peki siz geçtiğimiz akşam tanıtılan yeni PS5'ler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.