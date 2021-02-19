Yeni Poco Logosu Tanıtıldı: İşte Anlamı

Poco'nun bağımsızlığını ilan etmek üzere Xiaomi'nin bünyesinden ayrılmasının üzerinden bir yıldan biraz daha fazla bir süre geçti. Yolculuğuna Xiaomi'nin bir alt kuruluşu olarak başlayan şirket, bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra logosunu yeniledi ve marka kimliğini baştan yarattı. Yeni Poco logosu hakkında merak edilen her şeyin cevabı haberimizde.

Yeni Poco Logosunun Anlamı Ne?

Poco, ilk olarak Xiaomi'nin bir alt kuruluşu olarak karşımıza çıkmış ancak ilerleyen zamanlarda yolculuğuna tek devam etme kararı almıştı. Şirketin bağımsız bir marka olmak için Xiaomi ile olan bağlarını koparmasının ardından bir yıldan biraz daha uzun bir süre geçtikten sonra şirket kendisini tamamen yenilemek için yeni bir logo kullanma ve marka kimliğini baştan yaratma yoluna gitti.

Şirket, yeni logosunu ilk olarak bu haftanın başında paylaşmış olduğu tweette göstermişti. Şirket, son yaptığı açıklama ile yeni bir marka kimliği yarattığını tekrardan doğrulamış oldu. Poco'nun artık yeni bir logosu var.

Şirketin yeni logosunun şeytani ve sempatik bir havası bulunuyor. Tasarlanan logo hakkında verilen bilgiler, Poco'nun söz konusu logosunu tasarlamak için ne kadar çok düşündüğünü ortaya koyuyor.

Aşağıdaki görselden de görebileceğiniz üzere logoda yer alan her küçük bir parça, logonun üzerinde gerçekten de çok fazla düşünüldüğünü gösteriyor. Poco'nun yeni logosunun ne anlama geldiğini aşağıda yer alan görsele göz atarak inceleyebilirsiniz.

Baştaki hale, iyilik duygusunu ifade ediyor. Poco, markasını tanımlarken "Biz deliyiz ama bir nedenimiz var" diyor. Antenler, Poco'nun yaramaz tarafını gösteriyor.

Markanın çılgınlığını telepatik yollarla yaydığını gösteren antenler aslında markanın çok renkli olduğuna ve insanları etkisi altına almada üstün bir yeteneğe sahip olduğuna işaret ediyor.

Gözleri, maskotun üzerindeki hale ile eşi ve benzeri görülmemiş bir uyumsuzluk oluşturuyor. Üçgen ağzı ise zekasını ön plana çıkarıyor.

Poco'nun konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni maskotumuz sadece kimliğinizin bir parçası değil aynı zamanda deliliğinin bir göstergesidir. Poco'nun tarzını yeniden yaratmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bunun bir emoji olduğunu düşünüyorsanız tekrar bakmanızı istiyoruz!"

Poco, logosu ile daha çok Z kuşağına hitap etmek istiyormuş gibi görünüyor. Siz bu konu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.