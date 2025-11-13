Yıllardan Sonra Yeni Ratchet and Clank Oyunu Geliyor

2020 yılında çıkan Ratchet and Clank: Ayrı Dünyalar oyunundan bu yana seride derin bir sessizlik hakim diyebiliriz. Insomniac Games ise halihazırda Marvel oyunları üzerinde çalışıyor. Yakın bir zaman önce de Marvel Games başkanı Haluk Menteş tarafından yapılan iki tarafından ortaklığının devam edeceği açıklaması, oyuncuları hem sevindirmiş ve hem de üzmüştü. Ancak yakın bir zaman önce yeni Ratchet and Clank oyunu duyuruldu.

Ratchet and Clank, Farklı Bir Türde Geri Dönüyor

Ratchet and Clank: Ranger Rumble adıyla duyurulan yeni oyun, Android ve iOS tabanlı mobil cihazlar için yayınlanacak. Ücretsiz çok oyunculu arena nişancı yapısında olup, oyunculara etkili silahlar ve gelişmiş yetenekler kazanan tanıdık karakterler ile yepyeni bir deneyim sunacak.

Halihazırda ön-kayıtlar resmi internet sayfasında açılmış olup, duyuru fragmanına aşağıdan göz atabilirsiniz. Doğrudan oynanış sekanslarına yer verilen fragmanda, seriden tanıdığımız pek çok şeyi görebilmek mümkün oluyor: Arenalar, silahlar ve zıplama, depar atma, havada süzülme, geriye parande atma gibi hareket ve seyahat mekanikleri ile serinin eski oyunlarını anımsatıyor.

Serinin mizahi yapısının korunmasına ek olarak, aksiyonu ve enerjiyi daha önceden olmadığı şekilde yaşayacağız. Oyunda Captain Qwark rolüne bürünerecek ve bir sonraki Galactic Ranger olmak için mücadele edeceğiz. Oyun boyunca kilidini açabileceğimiz yeni teçhizatlar ve icra edebileceğimiz güçlü yetenekler bizi bekleyecek. Çevrimiçi savaşlara tek başımıza girebileceğimiz gibi, diğer Ranger'lar ile birlik de oluşturabilmemiz mümkün olacak.

Ratchet and Clank: Ranger Rumble, Blast Ball ve Bolt Rush dahil çok çeşitli oyun modları ve silah geliştirmeleri de içerecek. Insomniac Gamesi ile Oh BiBi Socialtainment ortaklığında geliştirilen oyun, PlayStation Studios tarafından yayınlanacak. Şu an için herhangi bir çıkış tarihinin verilmediğini söylemeden geçmeyelim.