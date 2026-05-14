Epic Games, 748 TL Değerinde İki Oyunu Bedava Veriyor! Hızlı Olun

Epic Games, her ay düzenli olarak ücretsiz oyun sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Arranger: A Role-Puzzling Adventure ve Trash Goblin'i ücretsiz olarak dağıtan şirket, bu hafta keyifli zaman geçirilmesini sağlayan iki farklı oyunu ücretsiz yaptı. Bu oyunları belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

Epic Games'te Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Epic Games'te Sunderfolk ve Telltale Batman Shadows Edition ücretsiz oldu. Bu oyunları Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 21 Mayıs 2026 saat 18.00'e kadar zamanınız var. Kütüphaneye ekleme işlemi için Epic Games mağazasından oyunun sayfasını ziyaret edin ve ardından "yükle" butonuna basıp işlemi onaylayın.

Sunderfolk Nasıl Oyun?

Sunderfolk, RPG oyunları oynamaktan keyif alanlara yönelik bir yapım. Oyunda sıra tabanlı savaş sistemi mevcut. Her oyuncu farklı bir sınıf seçerek takıma katkı sağlıyor. Örneğin Arcanist büyü odaklıyken Berserker ise yakın dövüşte etkili. Secret Door tarafından geliştirilen oyun, çevrim içi eşli mod içeriyor. Bu da onun arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan kişiler için değerlendirilebilecek bir seçenek olduğunu gösteriyor.

Sunderfolk'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya daha yeni işletim sistemi

İşlemci: Intel Core i5-4590 / AMD Ryzen 3 4100

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 750 Ti / Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Telltale Batman Shadows Edition Nasıl Bir Oyun?

Telltale Batman Shadows Edition'ın içinde Batman - The Telltale Series ve Batman: The Enemy Within'in yanı sıra bu oyunlar için Shadows Mode isimli DLC yani indirilebilir içerikler de bulunuyor. En iyi macera oyunları arasında yer alan Batman - The Telltale Series, Gotham City'nin atmosferini başarılı şekilde yansıtıyor. Oyunda verdiğimiz kararlar, Bruce Wayne'in kaderini doğrudan etkiliyor.

Dövüş sırasında doğru zamanda doğru tuşa basmamız gerekiyor. Bunların yanı sıra oyunda dedektiflik ögeleri de yer alıyor. Bu doğrultuda ipuçlarını birleştirip analiz edebiliyoruz. Batman: The Enemy Within'in de hikâye odaklı bir macera oyunu olduğunu belirtelim. Bu oyunda da çeşitli seçimler yapmamız gerekiyor ve bu seçimler, hikâyenin gidişatını etkiliyor.

Batman: The Enemy Within, Bruce Wayne'in hem Batman olarak hem de iş dünyasında karşılaştığı zorlukları konu alıyor. Oyunda Harley Quinn, Joker, Bane, Riddler ve Mr. Freeze dahil olmak üzere pek çok karakter yer alıyor. Tıpkı diğer yapımda olduğu gibi bu oyunda da dövüş sırasında doğru zamanda doğru tuşa basmamız gerekiyor. Bu sistem, oyunun sinematik yapısının korurken aynı zamanda aksiyon hissi de veriyor.

Telltale Batman Shadows Edition'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit Service Pack 1

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4GHz

RAM: 3 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTS 450

DirectX: Sürüm 11

Editörün Yorumu

Epic Games'in bu hafta aslında çok daha farklı oyunlar vermesi bekleniyordu. Paylaşılan ipuçları, oyunlardan birinin Subnautica, diğerinin ise Star Wars Jedi: Fallen Order ya da Control olacağını gösteriyordu. Şirketin açıkladığı oyunların bu nedenle pek çok oyuncu için hayal kırıklığına neden olacağını düşünüyorum.

Sunderfolk, her oyuncuya hitap eden bir oyun olmadığı için bazı Epic kullanıcıları tarafından tepki görebilir. Ama aynısını The Telltale Batman Shadows Edition için söylemek pek doğru olmayacaktır. Bu oyun, diğerine göre çok daha geniş oyuncu kitlesine hitap ediyor. Dolayısıyla beklentileri biraz da olsa karşılayacaktır.