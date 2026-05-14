2025'in Popüler Oyunu Yine Ses Getirdi! Herkes Saatlerini Veriyor

Arc Raiders, ilk olarak 30 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürüldü. Henüz 1 yılını bile doldurmayan oyun, ilk birkaç haftada en çok satılan oyunlar arasında zirveyi gördü. Yeni çıkan oyunlar her ne kadar zamanla baştaki popülerliğini kaybetme eğiliminde olsa da bu oyun için tam tersi durum söz konusu oldu. Yeni açıklanan satış miktarı, oyunun sanılandan daha başarılı olduğunu gösterdi.

Arc Raiders Ne Kadar Satıldı?

Nexon tarafından paylaşılan yeni verilere göre Arc Raiders toplam 16 milyon satış miktarına ulaştı. Sadece 2026 yılının ilk çeyreğinde bile 4,6 milyon satılan oyunu oynayanların yarısından fazlası, Arc Raiders'ta 100 saatten fazla zaman geçiriyor. Bazı büyük oyunlar haricinde yeni çıkan oyunlar genellikle bir noktadan sonra popülerliğini kaybetmeye başlar ancak Arc Raiders'ın güncel verileri gösteriyor ki bu yapım da çoktan vazgeçilmez oyunlar arasında yerini aldı.

Bu satış miktarının bu şekilde kalması beklenmiyor. Bilindiği üzere Çin'de bir oyunu yayınlayabilmek için lisans almak gerekiyor. Arc Raiders için bu lisans alındı. Yıl içinde yapılacak olan kapalı beta testlerinden sonra oyunun Çin pazarına da açılması bekleniyor. Bu da geliştiricinin çok daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla satışlarda da epey artış meydana gelecektir.

Arc Raiders'ın Başarısının Sırrı Nedir?

Arc Raiders'ın bu kadar başarılı olması elbette şans eseri değil. Aktif oyuncuların yarısından fazlası, oyunda 100 saatten fazla vakit harcıyor. Bu durum, insanların oyunu satın alıp belirli bir süre oynadıktan sonra kütüphanede bekletmediğini, uzun bir süre daha oynamaya devam ettiğini gösteriyor. Bunun arkasındaki temel sebep ise oyunun son birkaç yıl içinde yayınlanan oyunlardaki kalıpların biraz dışına çıkması.

Daha önce bu yapımı deneyenlerin de katılacağı üzere Arc Raiders, extraction shooter türünde. Oyunda sürekli olarak risk almanız gerekiyor. İyi bir ganimet elde etmek için mücadele vermek zorunda kalıyorsunuz. Bir anda her şeyi kaybetme riski sürekli olarak tetikte olmanızı sağlıyor. İyi kurulan bu denge sayesinde zamanın nasıl geçtiğini anlamak mümkün olmuyor.

Diğer yandan geliştirici, şimdiye kadar düzenli olarak güncellemeler yayınladı. Bunlar sayesinde oyunculara değer verdiğini gösterdi, oyuna olan ilgi düzeyini yüksek tuttu. Yakında Çin pazarına açılacak olması da bu başarıyı katlayarak sürdürmesini sağlayacaktır. Tabii, oyunculardan gelen taleplerin görmeden gelindiğinin hissedilmeye başlanması ile ibrenin tersine dönebileceğini de belirtmek gerek.

Arc Raiders Nasıl Bir Oyun?

Arc Raiders, çok oyunculu oyunlar arasında yer alıyor. Extraction shooter türündeki oyunda amaç sadece düşmanları alt etmek değil, haritadaki değerli eşyaları toplamak ve bunları ölmeden çıkış noktasına ulaştırmak. Bir yanda robotlar, diğer yanda ise oyuncular bulunuyor. Her ikisi de sizin için tehdit oluşturabiliyor. Tabii, diğer oyuncularla her zaman düşman olmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz onlarla iş birliği de yapabiliyorsunuz. Böylece çıkış noktasına çok daha güvenli ve hızlı şekilde ulaşabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Arc Raiders'ı ilk piyasaya sürüldüğü zamandan bu yana yakından takip ediyorum. Pek çok oyuncu gibi 100 saati aşkın bir oynama sürem olmasa da neler sunduğu deneyimleyecek kadar oynadım. Oyuna dair izlenimlerimin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Basit bir mantık üzerine kurulu fakat oynanış dışarıdan görüldüğü kadar kolay hissettirmiyor.

Oyunun sizi sürekli olarak oyunda tutacak bir yapısı bulunuyor. O yüzden çoğu oyuncunun 100 saatten fazla zaman geçirmesine şaşırmadım. Öte yandan geliştiricinin oyunu olan ilgisini de gördüm. Oyuncuları dinleyerek düzenli olarak güncellemeler yayınlandı ve genel kitlenin takdirini kazanmayı başardı. Ulaşılan bu satış miktarının ise Embark Studios'un bu süre zarfında verdiği emekten kaynaklı olduğunu düşünüyorum.