Xiaomi'nin Güçlü İşlemcili Amiral Gemisi İçin Tarih Verildi! AMOLED Ekranı var

Geçtiğimiz günlerde temel teknik özellikleri sızdırılan Xiaomi 17T'nin son olarak tanıtım tarihi ortaya çıktı. İddialara göre akıllı telefon beklenenden daha erken bir tarihte gelecek. İşte Xiaomi 17T tanıtım tarihi ve beklenen özellikleri!

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Bilindiği üzere Xiaomi 15T geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıtılmıştı. Ancak son raporlara göre Xiaomi 17T çok daha erken bir tarihte yani 28 Mayıs’ta kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu lansmanla birlikte cihazın tüm özellikleri, tasarımı ve fiyatını da öğrenebileceğiz.

Xiaomi 17T Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçmiş raporlara göre Xiaomi 17T’nin fiyat etiketi 875 dolar (39.750 TL) seviyelerinde olacak. Buna Türkiye’deki vergileri de eklediğimizde yaklaşık 81.000 TL’ye denk geliyor diyebiliriz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken çok kritik bir detay söz konusu.

Xiaomi 15T an itibariyle çeşitli e-ticaret platformlarında 33.388 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Kısacası ülkemizde iki akıllı telefon arasında devasa bir fiyat farkının olması pek de mümkün değil. Yani yüksek ihtimalle bu model için yerel fiyatlandırma politikası uygulanabilir. Yani yenil model iddia edilenden çok daha düşük fiyatlarla satışa çıkabilir.

Xiaomi 17T Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,59 inç

Çözünürlük: 1.5K

Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Ultra

RAM: 12GB

Depolama: 256GB / 512GB

Arka Kamera 1: 50MP ana sensör

Arka Kamera 2: 50MP telefoto (5x optik zoom)

Arka Kamera 3: 12MP ultra geniş

Ön Kamera: 32MP

Batarya: 6500mAh

Şarj: 67W kablolu

Gövde: Plastik

Renkler: Siyah, Açık Mavi, Pembe

Xiaomi 17T Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T'nin ekranı 6,59 inç boyutunda olacak ve 1.5K çözünürlüğü destekleyecek. Bununla birlikte 120Hz yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir deneyim sunacak. AMOLED ekranı ise LCD panellere kıyasla siyah renkleri en gerçekçi tonlarda gösterecek. Karşılaştırma yaparsak Xiaomi 15T'de 6,83 inçlik 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran tercih edilmişti.

Xiaomi 17T İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

Cihazın işlemcisi MediaTek'in Dimensity 8500 Ultra olacak. Halihazırda POCO X8 Pro ve Redmi Turbo 5 gibi üst seviye modellerde de kullanılan donanım 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bunu biraz daha açarsak üretim teknolojisinin 4 nm olması 5 nm tabanlı rakiplerine göre daha az ısındığı ve aynı zamanda daha yüksek performans sunduğu anlamına gelebilir.

İşlemci oyun performansında da üzmüyor. Zira yapılan testlerde Genshin Impact’i 60 FPS ve Call of Duty: Mobile’ı ise 90 FPS seviyesinde çalıştırdığını görebiliyoruz. Yani mobildeki tüm oyunları herhangi bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynama imkanınız olacak.

Xiaomi 17T Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda 50 megapiksel ana kamera mevcut olacak. Bunlara ek olarak 50 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerine ev sahipliği yapacak. Bir önceki modelde de aynı kameraların kullanıldığını dikkate alarak yeni modelin bu alanda selefiyle benzer bir performans sunacağını söyleyebiliriz.

Ultra geniş açı kamerası fotoğraflarınıza daha fazla detay sığdırmanızı sağlıyor. Telefoto sensörü ise uzaktaki nesneleri yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan veriyor.

Xiaomi 17T Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Hatırlanacağı üzere Xiaomi 15T'de 67W hızlı şarj destekli 5.500 mAh’lik bir batarya bulunuyordu. Sızıntılara göre yeni modelde şarj hızları aynı kalacak, ancak batarya kapasitesi 6.500 mAh seviyelerine çıkacak. Kısacası yeni model selefine kıyasla daha uzun kullanım süresi sunacak.

Editörün Yorumu

Bir dönem Xiaomi 14T kullanmış birisi olarak markanın bu serisini çok sevdiğimi söyleyebilirim. Gerek ekranı, gerek işlemcisi gerekse kamerasıyla beni fazlasıyla memnun etmişti. Xiaomi 17T'nin özelliklerine baktığımda da benzer bir tablo olduğunu görüyorum. Ürün artan batarya kapasitesiyle, işlemcisiyle ve kamerasıyla kullanıcıları memnun edecek diyebilirim.