Yeni Realme Note 60'ın Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı: Güçlü Performans, Sudan Ucuz Fiyat!

Xiaomi bünyesinde ürettiği bütçe dostu akıllı telefon modelleri ile aklımıza kazınan Realme, yaklaşan Note 60 modeliyle de uygun fiyatlı cihazlarına bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor. Son olarak yeni cıhazın öne çıkan teknik özellikleri ve fiyatı, tanıtımından hemen önce gün yüzüne çıktı. Detaylar haberde.

Uygun Fiyatlı Yeni Realme Note 60, Güçlü Özellikleriyle İlgileri Üzerinde Toplayacak

Note serisinin ikinci telefonu olarak merakla beklenen yeni Note 60'ın özellikleri ve fiyat bilgisi, Hindistan için düzenlenen tanıtım etkinliğine günler kala gözler önüne serildi. Buna göre yeni akıllı telefon, 6,74 inçlik 90 Hz yenileme hızlı HD+ çözünürlükte bir ekranla karşımıza çıkıyor. Söz konusu ekran ayrıca, telefonun ıslak ellerle de kullanılmasına olanak tanıyan "yağmur suyu akıllı dokunma" isimli bir özelliğe de sahip.

Arka tarafta tamamen metal malzemeden oluşan bir çerçeve ile bizi karşılayan Realme'nin yeni bütçe dostu cihazı, Unisoc T612 işlemcisinden güç alıyor. Telefonun fena sayılmayan işlemcisine 4/6 GB RAM seçenekleri ve 64/128 GB depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Cihaz kamera tarafında, 32 MP’lik ana sensör ve detayları belirtilmeyen bir yardımcı sensör ile birlikte ikili kamera kurulumuna sahip. Ön alanda ise 5 MP'lik bir ön kamera mevcut. Son olarak 10W şarj hızı ile birlikte gelen Realme Note 60'ın, 5000 mAh kapasiteli bir bataryayı da bünyesinde bulundurduğunu belirtelim. Telefon, Hindistan'da 90 dolarlık (3061 TL) oldukça uygun bir başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alacak.

Realme Note 60 Özellikleri

Ekran 6,74 inç, 90 Hz, HD+, LCD İşlemci Unisoc T612 Depolama 64/128 GB RAM 4/6 GB Arka Kamera 32 MP, ikincil sensör Ön Kamera 5 MP Batarya 5000 mAh (10W) İşletim Sistemi Android 14

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