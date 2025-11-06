Yeni Resident Evil Filmi Geliyor: İşte İlk Görüntüler

Yıllardan sonra gelecek olan yeni Resident Evil filmi, serinin hayranları kadar genel izleyiciyi de heyecanlandırıyor. Bilhassa da korku türünü sevenleri. Bu yıl içerisinde duyurulmuş olan film, 2026 yılının Eylül ayında vizyona girecek iken ilk kareler de ortaya çıktı.

Yeni Resident Evil Filmi Çekimleri Prag Şehrinde Başladı

Şimdilik nihai adı bilinmeyen ve Zach Cregger tarafından yönetilen film, bizlere bağımsız bir hikaye sunacak. Ancak serinin evrenindeki kuralları çiğnemeyeceği söyleniyor. Yani bizlere farklı bir tat sunacağına emin olabilir. Yakın bir zaman önce yaşanan gelişme ile de ilk set fotoğrafları gelmeye başladı.

FIRST LOOK: Zach Cregger’s RESIDENT EVIL has transformed Prague into a snowy Raccoon City, filming large-scale action sequences with gunfire, explosions, and stunt driving. 🧟‍♂️🎥



📅 Release Date: Sept 18, 2026

🔍 Source: The Prague… pic.twitter.com/FGBTRPq9hj — RESIDENCE of EVIL (@ROEnetwork) November 4, 2025

Haberin kaynağı olan The Prague Reporter sitesine yansıyan haberlere bakılır ise Prag şehrinin Karlin bölgesindeki çekimler, 29 Ekim 2025 tarihinde başlamış ve 2 Kasım 2025 tarihine kadar sürmüş. Bölgede yaşayanlara önceden yapılan uyarılara bakılırsa, hızlı arabalar ve patlaşamalar ile aksiyon dozajı yüksek bir film izleyeceğimize şüphe yok.

Paylaşılan fotoğraflara bakıldığında, Colorado plakalı polis araçları, harita, otobüs şeritleri ve şehir tabelalar ile bölgenin Raccon City'ye dönüştürüldüğü anlaşılıyor. Bununla birlikte, hikayenin de Kış mevsiminde geçeceği belli oldu. Çekimlerin gece vaktinde yapılmış olmasıyla tam bir Resident Evil filmi olması için gereken her şey yeri yerinde duruyor diyebiliriz.

Yeni Resident Evil Nasıl Bir Hikaye Anlatacak?

Gecenin bir vaktinde Raccoon City General Hospital için teslimat yapmak üzere yola çıkan kuryenin başından geçenlerin anlatılacağı filmde, Austin Abrams tarafından canlandıran karakter karlı bir dağ yolundan geçtiği sırada tuhaf görünümlü bir kadına çarpacak.

Kazadan sonra kadın bir şekilde hayatta kalmayı başaracak olsa da, olaylar tam da bu noktadan sonra karışmaya başlayacak ve bizleri dokunaç temelli dönüşümler ve biyo-mühendislik canavarlıkları ile dolu dehşet verici bir olaylar zinciri bekleyecek.

Doğrudan oyunlardan ilham alınacak, ama doğrudan bir uyarlamaya olmayacak filmde sevilen karakterlerin geri dönüş yapacağına dair bir gelişme yaşanmamıştı. Eylül ayı içerisinde Entertainment Weekly tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Cregger, Leon Scott Kennedy karakterinin karşımıza çıkmayacağını teyit etmişti.

Gerekçe olarak da özgün bir hikaye sunacak olması gösterilmişti. Ancak söz konusu Raccoon City'de geçecek olması, yine de hayranlarda beklenti yaratmıyor değil.