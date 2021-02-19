Yeni Silent Hill Oyunu Bloober Team Stüdyosundan Gelebilir

Bu yıl, psikolojik korku serisinin geri dönüş yapacağı yıl olabilir. Yakın bir zaman önce yapılan bir röportaja göre, yeni Silent Hill oyunu Bloober Team stüdyosundan gelecek. Ayrıca Konami’nin önde gelen bir Japon stüdyo ile yeni bir Silent Hill için anlaştığı da söyleniyor. Detaylar haberimizde.

Beklenen zaman gelene kadar Silent Hill serisi ile ilgili yeni söylentiler duymaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Aynı bu haberimizde de olduğu gibi. Eğer ipuçları doğru çıkarsa, bizleri bekleyen iki yeni Silent Hill olabilir.

Bloober Team Yeni Silent Hill Oyunu Üzerinde Çalışıyor Mu?

İlk olarak The Medium geliştiricisinden geliyor. Yakın bir zaman önce GamesIndustry tarafından Bloober Team Üst Yöneticisi Piotr Babieno ile bir röportaj gerçekleştirildi. Röportajın bir noktasında, Babieno bir yılı aşkın bir süre zarfında bir başka korku oyunu projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Her ne kadar detaylardan hiçbir şekilde bahsedilmemiş olsa da, çok ünlü bir yayıncı ile çalıştıklarını ve ne olduğu öğrenildiğinde büyük heyecan yaratacağını söylüyor.

Bu söylemin altını dolduracak olan önemli detaylar var ve hepsi de doğrudan Akira Yamaoka ile bağlantılılar. Hatırlayacağınız üzere, Al Hub Youtube kanalından BoJrayed tarafından serinin müziklerini besteleyen Akira Yamaoka ile bir röportaj gerçekleştirilmişti. Bu röportaj daha sonradan kaldırılmış olsa da, duymayı umut ettiğimiz türden bir şeyin bu Yaz mevsiminde duyurulacağını artık biliyoruz. Kendisi aynı zamanda Bloober Team tarafından geliştirilmekte olan ikinci bir proje üzerinde de çalıştığını dile getirmişti. Eğer burada bahsi geçen 'çok ünlü bir yayıncı' Konami ise, o zaman Bloober Team stüdyosunun üzerinde çalıştığı oyun Silent Hill olabilir. Kaldı ki korku oyunu olup da büyük olay yaratacak serilerin sayısı fazla değil. Hele de işin içinde Akira Yamaoka da var ise, nereye bağlayacağımızı iyi biliyoruz.

Konami, Bir Japon Stüdyo ile Bir Başka Silent Hill için Anlaşmış Olabilir

İkinci olarak ise Video Games Chronicle sitesine anonim kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre Konami, önde gelen bir Japon stüdyo ile yeni bir Silent Hill konusunda anlaşmaya varılmış. Dahası ise bu yeni oyunun, serinin önceki oyunlarından farklı yapıda olacağı söyleniyor. Japon yayıncının planları hakkında bilgiye sahip olan iki kişinin de söylediğine bakılırsa, ilk olarak Until Dawn ile büyük çıkış yakalayan Supermassive Games ile görüşülmüş. Ancak netice olarak herhangi bir anlaşmaya varılamamış. Daha doğrusu Konami anlaşmadan vazgeçmiş. Neden vazgeçtiğine dair herhangi bir detay verilmiyor ne yazık ki.

Netice olarak, bir tanesi kuvvetle muhtemel olmak üzere karşımızda iki yeni Silent Hill oyunu var. İkisinin de bizleri heyecanlandırdığı oyunlar, bu yıl içerisinde duyurulacakmış gibi görünüyor. En azından Akira Yamaoka tarafından söylendiği üzere bu Yaz mevsimini iple çekmek için oldukça geçerli bir nedenimiz var. Gelişmeler ne yönde olacak bakalım?