Yeni Spotify Güncellemesi Android Cihazlarda Bazı Sorunlara Neden Oluyor

Android için Spotify uygulamasında yakın zamanda yapılan bir güncelleme, oynatılan parçanın kesintiye uğraması ve bildirime dayalı kontrollerin kaybolmasıyla ilgili sorunlara neden oluyor.

Spotify'ın kendi topluluk forumunda ve Reddit'teki gönderilerinde son birkaç gün içinde Android sahipleri uygulamanın en son güncellemesiyle ilgili sorunları bildiriyor. Raporlardan ve geri bildirimlerden gelenlere göre Android platformlardaki Spotify'ın altındaki oynatma çubuğu kayboluyor, yani uygulama herhangi bir şeyin çaldığını algılamıyor.

Sorun oluştuğunda Android işletim sisteminin medyanın oynatıldığını bilmesi için bir bildirim de oluşmuyor. Bu nedenle bir YouTube videosunu oynatırken Spotify'da bir şarkı dinlemek gibi normalde mümkün olmayan şeyler de yaşanabiliyor. Kullanıcıların testlerinde zaman zaman müzik çalma tamamen kesiliyor veya birkaç saniyeliğine kesintiye uğruyor.

Spotify Sorunun Farkında ve Çözmeye Çalışıyor

Hatanın kesin nedeni henüz keşfedilmedi ancak Spotify sorunun farkında olduğunu açıkladı ve etkilenenlerden ek bilgi talebinde bulundu. Şimdiye kadar raporların çoğu Android 12 cihazlardaydı; bu, sorun yaşayanların çoğunun Samsung Galaxy ve Google Pixel telefonlarına sahip olduğu anlamına geliyor ancak Spotify'ın OnePlus cihazlarında oynatma sorunları hakkında da raporlar var.

Cihazınızdaki sorunu çözmenin basit yolu Spotify uygulamasının 8.7.2.1261 sürümünden daha eski bir sürümüne dönmek ancak Spotify, uygulamasının uygulama arşivleme web sitelerine yüklenmesine izin vermediğinden şirketin önümüzdeki haftalarda yeni bir güncelleme yayınlamasını beklemek daha güvenli olacaktır.