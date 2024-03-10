Nintendo ve Illumination Duyurdu: Yeni Super Mario Bros Filmi Geliyor!

Nintendo ve Illumination, 3 Nisan 2026'da vizyona girecek başka bir animasyon filmi üzerinde birlikte çalıştıklarını açıkladı. Mario'nun yaratıcısı Shigeru Miyamoto, Nintendo'nun resmi X hesabı üzerinden Nintendo ve Illumination'ın "Süper Mario Bros dünyasını temel alan yeni bir animasyon filmi" için bir kez daha birlikte çalıştıklarını duyurdu.

Miyamoto ve Illumination'ın CEO'su Chris Meledandri, filmi ilk filmin devamı veya "The Super Mario Bros Movie 2" olarak adlandırmamaya dikkat ediyorlar, dolayısıyla tamamen farklı bir şey olması bekleniyor.

Yeni Super Mario Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Miyamoto yeni Mario Bros filmini duyurduktan sonra, hem Nintendo hem de Illumination'ın yapımcılığını üstlendiğini açıklıyor. Meledandri, yeni film üzerindeki çalışmaların ilk filmi yapan yönetmenler ve animasyon stüdyosuyla halihazırda devam ettiğini de doğruladı.

Yeni Super Mario Bros filmi henüz geliştirme aşamasında gibi görünse de, ilk filmde olduğu gibi herhangi bir gecikme yaşanmazsa filmin 3 Nisan 2026'da vizyona gireceği açıklandı.

Şu ana kadar Meledandri'nin ekibin "yeni yerler" hikaye taslağı hazırladığını söylemesi dışında yaklaşan Mario filmi hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Bir devam filmi olması durumunda ilk jenerikte de Yoshi'ye odaklanılacağı tahmin ediliyor.

Super Mario Bros Filmi, 1,36 milyar dolarla, Frozen 2 ve The Lion King canlı aksiyon yeniden yapımının hemen altında yer alarak tüm zamanların en iyi performans gösteren animasyon filmlerinden biri halinde.