Yeni Toyota Hilux Türkiye'ye Geliyor: Hibrit Motor, Dikkat Çeken Tasarım ve Çok Daha Fazlası

Toyota, dünya genelinde 27 milyondan fazla satışa ulaşan ikonik pick-up modeli Hilux'u yeniledi. Tamamen yenilenen Toyota Hilux, 9. nesli ile Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Ağustos ayında Türkiye'ye adım atacak olan yeni Hilux, tasarımından teknolojilerine kadar birçok noktada önemli yeniliklerle geliyor.

Toyota Hilux Nasıl Görünüyor?

Toyota'nın yeni nesil tasarım anlayışıyla geliştirilen Hilux, daha güçlü ve modern bir görünüme kavuştu. Ön bölümde ince LED farlar, büyük TOYOTA yazılı yeni ön panel ve petek desenli ızgara dikkat çekiyor. Yenilenen tampon ve jant tasarımları da aracın karakterini güçlendiriyor.

TNGA-F platformu üzerinde yükselen Land Cruiser modelleinin aksine yeni Hilux eksi platformu kullanmaya devam ediyor. Bu yüzden modelin iç ve dış tasarımı büyük ölçüde değişirken, boyutları selefi ile benzer ölçülerde kalmış. 5.320 mm uzunluğa sahip olan modelin genişliği 1.855 mm, yükselikliği ise versiyoan göre 1.865 mm ile 1.880 mm arasında değişiyor.

Kabin tarafında ise çok daha modern bir görünüm bizleri karşılyor. Toyota Land Cruiser'dan tanıdığımız iç mekan markanın tüm arazi odaklı modellerine taşınacak gibi görünüyor. Modelde 12.3 inçlik dijital gösterge ekranına yine 12.3 inçlik multimedya ekranı eşlik ediyor. JBL ses sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, çift bölgeli klima ve ısıtmalı koltuklar da sunulan donanımlar arasında bulunuyor.

Toyota Hilux'un Hibrit Motorunun Performansı Nasıl?

Hibrit destekli dizel motoruyla dikkat çeken model, arazi kabiliyetinden ödün vermeden daha verimli ve daha konforlu bir sürüş deneyimi sunma hedefinde. Yeni Hilux'ın kaputunun altında 48V hafif hibrit teknolojisiyle desteklenen 2.8 litrelik turbo dizel motor yatıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi ve otomatik şanzımanla sunulan bu motor 204 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor.

Toyota, hibrit sistem sayesinde özellikle şehir içi kullanımda daha sessiz çalışma, daha akıcı hızlanma ve daha düşük yakıt tüketimi elde edildiğini belirtiyor. Japon üretici hafif hibrit dizel motorun yakıt tüketimini 100 km'de 7.2-7.6 litre olarak açıkladı.Ayrıca model, 3.500 kilogramlık çekme kapasitesiyle iş odaklı kullanıcıların beklentilerini karşılayacaktır.

Yeni Hilux Arazi Kullanımında Neler Sunuyor?

Hilux'ın en önemli özelliklerinden biri olan arazi performansı yeni nesilde de korunuyor. Model; 310 mm yerden yükseklik, 29 derecelik yaklaşma açısı ve 24 derecelik uzaklaşma açısıyla zorlu arazi koşullarında iddialı bir yapı sunuyor. Yeni model böylelikle oldukça eğimli arazilere rahatlıkla tırmanıp, bu arazilerden kolaylıkla inebilecek. Ayrıca 700 mm derinliğindeki sulardan geçebilmesiyle dikkat çekiyor.

Arazi sürüşlerini kolaylaştırmak için Çoklu Arazi Modu sistemi ve dört kameralı Arazi Monitörü de sunuluyor. Böylece sürücüler çamur, kum, kar ve kaya gibi farklı zeminlerde daha güvenli bir sürüş gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 4 kameralı sistem sayesinde sürücüler araçlarında inmeden doğru manevraları yapabilecek.

Toyota Hilux Ne Kadar Güvenli?

Yeni nesil Toyota Hilux'ta üçüncü nesil Toyota Safety Sense paketi standart olarak sunuluyor. Şerit Takip Sistemi, Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Adaptif Hız Sabitleyici ve Acil Durum Direksiyon Desteği gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri de modelde yer alıyor. Teknolojik ve yazılım olarak geliştirilen sistemlerin yayaları, bisikletlileri, motosikletleri ve diğer araçları daha gelişmiş şekilde algılayabildiği ifade ediliyor.

Bunlara ek olarak Kör Nokta Uyarı Sistemi, Güvenli Çıkış Asistanı ve Park Destek Fren Sistemi gibi teknolojiler hem şehir içi kullanımlarda hem de uzun yolculuklarda sürüş güvenliğini artırmayı hedefliyor. Toyota, yeni Hilux'un şimdiye kadarki en güvenli Hilux modeli olduğu iddiasında.

Editörün Yorumu

Toyota Hilux, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça sevilen pick-up modelleri arasında. Uzun yıllardır sağlamlığı ile adını duyuran model, yenilenen tasarımı ve güçlü hafif hibrit dizel motoru ile iddiasını koruyacak gibi görünüyor. Güçlü performansın yanına düşük yakıt tüketimi de eklendiğinde Hilux'un oldukça başarılı bir formülü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabi ki bunun kararını en iyi Hilux'u yıllar boyunca kullanacak olan sürücüler verecektir.