Yeni Ücretsiz Epic Games Store Oyunu, Mizahi Deneyim Sunacak

Eğer oyun geliştirilme sürecinin kamera arkasına mizahi bir bakış atmak istiyorsanız, yeni ücretsiz Epic Games Store oyunu tam size göre. Bugün itibarıyla, bölümler halinde yayınlanan 3 out of 10 oyununun ikinci sezonu bir hafta süreyle dijital mağazadan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Keyifli bir oyun deneyiminin sizi beklediğini söyleyebiliriz.

Ücretsiz Epic Games Oyunu 3 out of 10 Detayları

Terrible Posture Games, Inc. tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan 3 out of 10, bölüm bölüm satışa sunulan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. İlk sezonu da geçtiğimiz senelerde Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak dağıtılan oyun, ikinci sezonu ile geri dönüyor. Bu bağlamda da dünyanın en kötü oyun geliştiricilerinin maceraları da devam edecek.

Tam animasyonlu ve seslendirmeli sahnelerin yanı sıra, mini oyunlar ile oyun geliştirme aşamasının perde arkasına baktığımız hikayeye göre, 3 / 10 puanlamasının üstüne çıkan bir oyun ortaya koymak için çaba sarf eden Shovelworks Studios geliştiricilerinin başından geçenler anlatılacak. Ne var ki önlerinde kafein destekli süper güçler, duyarlı yapay zekalar ve doğal olarak rakip oyun geliştiricileri gibi bazı engeller olacak. Senaryo boyunca istediğiniz zaman belirli bir kısmı atlayabilecek, tekrar oynayabilecek veya geri sarabileceksiniz.

Eğer 3 out of 10 detayları ile ilginizi çeken bir oyun olmuşsa, buradan ücretsiz olarak Epic Games Store kütüphanenize ekleyebilir ve kalıcı olarak sahip olabilirsiniz. Ne var ki bunun için 15 Nisan 2021 Perşembe günü TSİ 18:00’a kadar zamanınızın olduğunu söyleyelim. Akabinde Deponia: The Complete Journey, Ken Follett's The Pillars of the Earth ve The First Tree olmak üzere üç oyun ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.