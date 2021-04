Bu Site, Yeni Bulunan Virüslerin Yayılma Riskini Gösteriyor

Yeni bulunan virüslerin yayılma riski hakkında soru işaretleriniz mi var? Bilim insanlarının söz konusu virüsün insana geçmesinin mümkün olup olmadığını öğrenebileceğiniz Spillover isimli web sitesini kullanabilir ve kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz.

Virüslerin Yayılma Riskini Gösteren Site: SpillOver

SARS-CoV-2, insanlığı ne kadar tehdit edebileceği önceden tespit edilmeyen virüslerin insan sağlığı için ne kadar büyük bir tehdit oluşturabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Bilim insanları tarafından geliştirilen ve dünyanın her yerinden uzmanların katkıda bulunarak geliştirdiği web sitesi SpillOver, yeni keşfedilen virüslerin insanlara geçme ve yeni bir pandemi yaratma olasılığını sorgulamaya olanak tanıyor.

SpillOver, zoonotik (hayvandan insana bulaşan) hastalıkların salgın yaratma potansiyelini değerlendiren ilk açık kaynaklı araçtır. Bilim insanlarının ve ülkelerin yeni virüslere karşı tedbirli olmasına yardımcı olmak için yeni ortaya çıkan virüslerin ayrıntılı olarak izlenmesini kolaylaştıran bir listesi bulunuyor.

Virüs risklerini değerlendirme aracı, Proceedings of the National Academy of Sciences'ta (PNAS) yayımlanan bir çalışma ile bağlantılıdır. Ekipte yer alan kişiler, One Health Institute'un 2009'dan 2020'ye kadar yürüttüğü PREDICT projesinde tespit edilen virüsler de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan toplanan verileri kullanarak 887 virüsü risk seviyesine bağlı olarak sıraladı.

SARS-CoV-2, SpillOver'ın listesinde analizden geçen 887 virüsün arasında lassa ve ebola virüslerinin arasında kalarak ikinciliğini koruyor. Aracın açık kaynaklı olmasının dünyayı gelecekte bekleyen büyük tehditlere karşı çok faydalı olduğu söylenebilir. SpillOver'a ne kadar çok veri girilirse araç da o kadar büyük bir veri tabanına sahip olur.

SARS-CoV-2 hakkında henüz keşfedilmemiş birçok bilgi bulunuyor. Bilim insanları söz konusu virüs hakkında daha fazla bilgi elde ettikçe virüsün listenin başında geçmesi mümkün olabilir. SpillOver'ın geliştirilmesine öncülük eden Zoë Grange, SARS-CoV-2'in hayvanlardan insanlara geçme potansiyele sahip binlerce virüsten sadece biri olduğunu söyledi ve konu hakkında yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti: