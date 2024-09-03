Yeni Vivo X200 Pro'nun Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı: Performansıyla Rakip Tanımayacak!

Vivo'nun uzun bir süredir teknoloji gündeminde olan X200 serisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Serinin üst düzey modeli Vivo X200 Pro'nun neredeyse tüm teknik özellikleri güvenilir kaynaklar tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Detaylar haberde.

Vivo X200 Pro Özellikleri

Vivo'nun yakında tanıtması beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi X200 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak sektörel kaynaklar, serinin üst düzey modeli Vivo X200 Pro'nun başta ekran, batarya ve kamera özellikleri olmak üzere pek çok teknik detayını gözler önüne serdi.

Buna göre telefon, 6.7 inç boyutunda 1,5K çözünürlük sunan 120Hz OLED bir ekrana ev sahipliği yapacak. Kavisli bir ön panel ile birlikte geleceği söylenen cihazın ince çerçeveleriyle dikkat çekeceği belirtiliyor.

Kamera tarafına ise 50 MP’lik Sony sensörünü ana kamera olarak bünyesinde barındıracak telefonun, 50 MP’lik ultra geniş lens ve gelişmiş yakınlaştırma imkanı sunacak 200 MP’lik periskop telefoto kamera ile birlikte geleceği iddia ediliyor.

Performans alanında MediaTek’in yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400’den güç almasını beklediğimiz Vivo X200 Pro, yonga setini yüksek 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile eşleştirecek. Batarya tarafında ise cihazın 6000 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağı söyleniyor. Ekim ayında tanıtılacağı tahmin edilen yeni telefon hakkında şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Gelişmeler için takipte kalın!

Ekran 6,7 inç, 120 Hz, 1,5K çözünürlük, OLED İşlemci MediaTek Dimensity 9400 RAM 16 GB Depolama 512 GB Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 200 MP Ön Kamera 32 MP Batarya 6000mAh İşletim Sistemi Android 14

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...