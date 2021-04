Yeni Xbox Game Pass Nisan 2021 Oyunları Belli Oldu

Microsoft, Nisan ayının geri kalanında Xbox Game Pass servisine eklenecek olan yeni oyunları duyurdu. Bugün yapılan açıklama ile yeni Xbox Game Pass Nisan 2021 oyunları ortaya çıktı. İşte o oyunlar!

Yeni Xbox Game Pass Nisan 2021 Oyunları Hangileri Olacak?

Xbox Wire sayfası üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, yeni yılda ücretli abonelik servisine gelecek yeni oyunlar MLB The Show 21, Phogs!, Second Extinction, Destroy All Humans! Remake, Fable 3 ve Fable Anniversary olacak. Gelin isterseniz hep birlikte bu oyunların detaylarına kısaca bakalım.

MLB The Show 21 (Şu Anda Mevcut) - Konsol ve Cloud

San Diego Studio tarafından geliştirilmiş ve Sony Interactive Entertainment tarafından da yayınlanmış olan MLB The Show 21, Xbox Game Pass servisine gelen ilk PlayStation oyunu olma özelliğini taşıyor. Dahası ise, çıkışı itibarıyla abonelerin beğenisine sunulacak. Seride ilk defa top sahasının boyutunu değiştirebileceğiniz oyunda, duvar yüksekliği, faul alanı ve diğer görünüm seçeneklerini kendi zevkiniz doğrultusunda belirleyebileceksiniz. Bu tasarımlarınızı daha sonradan çevrimiçi olarak diğer oyuncular ile paylaşabildiğiniz gibi, diğer oyuncuların tasarımlarını da indirip deneyebilmeniz mümkün olacak.

Phogs! (22 Nisan 2021) - PC

Bit Loom Games tarafından geliştirilmiş olan Phogs! oyununda, birbirine bağlı iki köpeği yönetecek ve bulmacalar ile dolu bir maceraya çıkacaksınız. Food, Sleep ve Play dünyaları boyunca ilerleyeceğiniz senaryo boyunca karşınıza çıkacak olan engelleri de, havlayarak, ısırarak ve zıplayarak aşmak durumunda olacaksınız.

Second Extinction - Oyun Önizlemesi (28 Nisan 2021) - Cloud, Konsol ve PC

Second Extinction, gezegeni istila eden mutasyona uğramış dinozorlar ile mücadele edeceğiniz üç oyuncuya kadar kooperatif desteği sunan bir aksiyon oyunu. Takım çalışmasının büyük önem arz edeceği oyunda, farklı beceri, silah ve yetenek kombinasyonları oluşturarak çok sayıdaki düşmanı ortadan kaldırmaya çalışacaksınız.

Destroy All Humans! Remake (29 Nisan 2021) - Cloud, Konsol ve PC

Soğuk Savaş dönemindeki yaratık istilası filmlerinin parodisi olarak geliştirilen oyun, 1959 yılında geçiyor. Hikayeye göre ana karakterimiz Cryptosporidium 137, selefi Cryptosporidium 136'yı bulması için dünyaya gönderiliyor. Cryptosporidium 136, Orthopox 13 tarafından ırkının yok olmasını önlemek amacıyla insan beyninin köklerinde bulunan Furon DNA toplaması için gönderilmişti. Görevin başarılı olması için de Majestic isimli Amerikan hükümeti tarafından kurulmuş olan karanlık bir örgütü yok etmesi gerekecek.

Fable 3 (30 Nisan 2021) - Cloud

Albion kontrolünü ele geçirebilmek için bir devrime önderlik edeceğiniz oyunda, halkınızla birlikte savaşacak ve krallık için yaklaşmakta olan tehlikeye karşı hazırlık yaparken aşk ve kaybın ne olduğunu deneyimleyeceksiniz.

Fable Anniversary (30 Nisan 2021) - Cloud

Fable: Lost Chapters oyunun HD Remastered versiyonu olan Fable Anniversary, Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Görsellik ve seslerin revizyondan geçirilmesinin yanı sıra, yeni bir kayıt sistemi ile oturtulmuştu. Ayrıca başarım desteği de eklenmişti.

Fable: Lost Chapters oyununda çocukluktan ölüme kadar, deneyimsiz bir ergenden dünyanın en güçlüsüne dönüşeceğiniz kendi hayat hikayenizi oluşturabiliyorsunuz. Senaryo boyunca doğruculuk yolunda ilerleyebiliyor veya şeytana da dönüşebiliyorsunuz. Yardım edeceğiniz her kişi, ezeceğiniz her bir çiçek ve keseceğiniz her bir yaratık dünyayı sonsuza kadar değiştirebilecek.

Bu Ay Xbox Game Pass'ten Ayrılacak Olan Oyunlar

Xbox Game Pass servisine eklenecek olan yeni oyunların yanı sıra, 30 Nisan 2021 tarihinde altı oyuna daha veda edeceğiz. Bunlardan For the King, Levelhead ve Moving Out hem Cloud, hem konsol hem de PC, Endless Legend ve Thumper PC ve Fractured Minds da Cloud ve konsol tarafından ayrılacak.