Yeni Xbox Sunumu Sırasında Gösterilen Oyunlar

Geçtiğimiz sene içerisinde çevrimiçi sunumlar düzenlemiş olan Microsoft, satışa sunulacak olan birçok büyük, küçük ve orta bütçeli oyunun bizlere gösterilmesini ve detaylarını öğrenmemizi sağlamıştı. Bugün bir yeni Xbox sunumu daha gerçekleştirildi. Bakalım bu defa bizlere neler gösterildi?

Yeni Xbox Sunumu Oyunları Hangileri Oldu?

İki saat civarı bir sürede tamamlanan canlı yayın sırasında, yeni duyurular yapılır iken yeni oynanış videolar ve yeni fragmanlar da yayınlandı. Gelin isterseniz, yeni Xbox sunumu sırasında karşımıza çıkan oyunlara aşağıdan bir göz atalım.

The Ascent ‘Rise Up’ Oynanış Fragmanı

İster tek başınıza isterseniz de kooperatif olarak oynayabileceğiniz aksiyon-rol yapma oyunu The Ascent, siber çılgınlığın hakim olduğu Veles gezegeninde geçiyor. Bir şirkette işçi olarak çalışırken, günün birinde beyninize takılı cihaz ile yeteneklerinizi kullandığınız rutin bir görev için gönderildiğiniz sırada kendinizi bir anda felaket senaryosunun tam ortasında buluyorsunuz. Gezegendeki en büyük şirket olan The Ascent Group, bilinmeyen nedenler ile kapanıyor. Bunun sonucunda da otomatik güvenlik sistemleri karışıyor. Rakip şirketlerin harekete geçmesi ve suç örgütlerinin de kara borsadan protez organ ticaretini hızlandırmaları ile bulunduğunuz bölgenin ayakta kalması tehlikeye giriyor. Size düşen ise bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da hem rakip şirketleri hem de suç örgütlerini durdurmaya ve yaşanan felaketin arkasındaki nedenini anlamak olacak.

Çıkışı ile hem Xbox One ve Xbox Series hem de PC tarafında Xbox Game Pass servisine gelecek olan oyun, Xbox Series X üzerinde 4K 60 FPS akıcılığında çalışacak.

Türk Yapımı Exomecha Ağustos Ayında Çıkıyor

Ücretsiz rekabete dayalı çok oyunculu aksiyon oyunu olacak Exomecha, takım tabanlı büyük çaplı savaşlar, farklı Battle Royale ve hedef tabanlı oyun modu sunacak. Esnek oynanış stili, devasa robotlar, farklı teçhizatlar ve yetenekler ve bölüm sonu canavarı savaşları ile nefes kesici bir oyun deneyimi sunması hedeflenen Exomecha, PC, Xbox One ve Xbox Series için Ağustos ayı içerisinde satışa sunulacak.

The Wild at Heart Çıkış Tarihi Açıklandı

Gizemli ve gizli bir diyarda geçecek olan oyunda, zor hayat şartlarından kaçmaya çalışan iki çocuğun başından geçenler anlatılacak. Ne var ki bu diyarda büyülü yaratıklar, yolunu kaybetmiş tuhaf muhafızlar ve hapis durumdaki karanlık bir şeytan da olacak.

Dilediğiniz gibi keşfe çıkacağınız bu diyarda, bir yandan hayatta kalabilmek için çatışacak iken bir yandan da üretim yapabilmek için büyülü kristal, hurda, elektrik parçaları ve daha fazlasını toplayarak yeni yapılar inşa edecek, eşyalar üretecek ve geliştirmeler yapabileceksiniz.

Macera Oyunu Omno Duyuruldu

Mucizelerin antik dünyası boyunca seyahat edeceğiniz bir maceraya çıkacağınız Omno, bu Yaz mevsiminde PC (Steam), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak. Bu macera boyunca bulmacalar çözecek, gizleri ortaya çıkartacak ve karşınıza çıkan engelleri aşmanın bir yolunu bulmaya çalışacaksınız.

Moonglow Bay Duyuruldu

1980’li yılların Doğu Kanada kıyılarına gideceğimiz Rol Yapma Oyunu, bizlere derin ve duygusal bir hikaye sunacak. Tercihen tek başınıza veya yerel kooperatif desteğiyle oynayabileceğiniz Moonglow Bay, acemi bir olta balıkçısının hikayesini anlatacak. Amacınız ise ortağınızın son dileğini yerine getirmek adına iflası yaklaşan şirketin ayakta kalabilmesini sağlamak olacak.

PC (Steam), Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan oyun bu yıl içerisinde çıkacak iken, Xbox Game Pass abonelerine de sunulacak.

Loot River Duyuruldu

Labirentlerde geçecek olan Loot River, aksiyon ve roguelike elementlerini gerçek zamanlı savaşlar ile birleştiren ve karanlık fantezi ortamında geçen bir zindan araştırma oyunu olacak.

Relic gücünü kullanabileceğiniz oyunda, sonsuz yeraltı mezarları boyunca ilerler iken canavarlar, kayıp gezginler ve bölüm sonu canavarları ile karşılaşacaksınız. Ayrıca keşif yaparak yeni silahlar, teçhizatlar ve hem silahlarınız hem de teçhizatlar için kalıcı geliştirmeler bulabileceksiniz.

Art of Rally, Xbox One ve Xbox Series için de Çıkacak

Geliştiriciliği Funskeletor Labs tarafından yapılmış olan Art of Rally, Yaz mevsiminde Windows 10, Xbox One ve Xbox Series için de satışa sunulacak olup, Xbox Game Pass abonelerinin de beğenisine sunulacak.

Renkli ve stilize edilmiş ortamlarda tepe kamerasından oynanan oyunda, Finlandiya, Sardinya, Norveç, Japonya ve Almanya dahil altmış parkurda yarışacağınız kariyer modunda, rallinin altın çağını deneyimleyeceksiniz. Oyunda 60’lı yıllardan 80’li yıllara kadar olanların yanı sıra Grup A, Grup B ve Grup S olarak kategorize edilmiş birçok klasik araba bulunacak.

Kariyer modunun yanı sıra, tercihen günlük ve haftalık meydan okumaları da tamamlayarak liderlik tablolarında birinci sıraya oturabilmek için de mücadele edebileceksiniz.

Funskeletor Labs, Art of Rally için Kenya indirilebilir içeriğini de duyurdu. Yaz mevsiminde çıkacak bu içerik, üç yeni araba altı yeni parkur ve serbest dolaşım alanı ile gelecek.

Rust, PS4 ve Xbox One için de Çıkıyor

Geliştiriciliği Facepunch Studios, yayıncılığı Double Eleven tarafından yapılacak olan Rust: Console Edition, 21 Mayıs 2021 tarihinde satışa sunulacak. Standart sürümünün yanı sıra Deluxe ve Ultimate olmak üzere iki özel sürüm ile gelecek. Deluxe sürüm üç gün erken erişim, kapalı beta erişimi ve Future Weapons ve Tools Pack içeriğiyle gelecek. Ultimate sürümü ise Deluxe sürümün içeriğine ek olarak geliştirilmiş Welcome Pack, 1100 Rust Coins ve Elite Combat Skin Pack içerikleriyle gelecek.

Eğer oyunu ön-sipariş ile satın alırsanız Future Weapons ve Tools Pack içerikleri hediyeniz olacak.

Song of Iron için Yeni Fragman Yayınlandı

Escape LLC tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanacak olan Song of Iron için yeni bir fragman daha yayınlandı.

Bu yılın ortalarına doğru PC (Steam), Xbox One ve Xbox Series için çıkacak ve bir intikam hikayesinin sunulacağı oyunda, size karşı olan bir dünyada yay, balta ve kalkan kullandığınız yoğun, derin ve tehlikeli bir çatışma ile hayatta kalmaya çalışacaksınız. Ne var ki baltanız kaybolabilecek, oklarınız bitebilecek ve kalkanınız da kırılabilecek.

Hello Neighbor 2 ‘AI Explained’ Fragmanı

Bu yıl içerisinde PC (Steam ve Microsoft Store) ve Xbox Series için çıkacak olan Hello Neighbor 2 için yapay zeka odaklı yeni bir fragman yayınladı.

İlk oyundaki olaylardan sonra kayıplara karışan Mr. Peterson’ın (The Neighbor) izini sürmeye çalışırken gizemli bir yaratık tarafından izlendiğiniz ikinci oyunda, gelişmiş ve kendi kendine öğrenen bir yapay zekaya karşı mücadele vereceksiniz. Söylenene göre yapay zeka, her hareketinizi takip edecek ve uyum sağlayacak. Eğer etkin bir yöntem uygularsanız, bunu taklit etmeye çalışacak ve sizi pusuya düşürmenin yollarını arayacak. Mesela sizin kullandığınız eşyayı aynı amaç ile kullanacak veya en üst kata çıkmak için yangın söndürme tüpü kullanırsanız, yapay zeka da kullanacak.

Nobody Saves the World Duyuruldu

Guacamelee! Ile tanıdığımız DrinkBox Studios tarafından geliştirilen ve izometrik kamera açısından oynanan Nobody Saves the World oyununda, Nobody isimli bir karakterin rolünü üstleneceğiz. Hedefiniz ise dünyayı büyük bir felaketten kurtarmak olacak.

Yolculuğunuz boyunca zindanları temizleyecek, bulmacaları çözecek ve çeşitli görevleri tamamlamaya çalışacaksınız. Görevleri tamamlamanızın karşılığında, her birinin farklı oynanış özelliklerinin olduğu pek çok farklı türde oynanabilir karakter formunu açabileceksiniz.

Yakın bir zamanda PC (Steam), Xbox One ve Xbox Series için çıkacak olan Nobody Saves the World, hem PC hem de Xbox için Xbox Game Pass abonelerinin beğenisine sunulacak.

Death’s Door Duyuruldu

Ölen kişilerin ruhlarını toplamak ile görevli olan bir kargayı yönettiğiniz oyunda, toplamanız gereken ruhlardan birinin çalınması sonrasında ölümün dokunmadığı bir diyara yolculuk etmek durumunda olacaksınız.

Canavarlar ve yarı tanrılar ile yakın dövüş silahları, oklar ve büyü kullanarak mücadele edeceğiniz Death’s Door oyununda, elde edeceğiniz zaferler ise istatistiklerinizi özelleştirme, yeteneklerinizde ve geliştirmelerinizde ustalaşma olarak geri dönecek.

PC (Steam), Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan oyun, bu Yaz mevsiminde satışa sunulacak.

Exo One ‘Gnowee’ Oynanış Fragmanı

Exo One, yer çekimini yönetebilecek bir uzay gemisine komuta ettiğiniz bir tek oyunculu araştırma oyunu oluyor. Momentumu sağlamak için gök kubbe ve planör arasında geçiş yapabiliyor, jeolojiyi ve bulutları kullanarak devasa hızlara ve yüksekliklere çıkabiliyorsunuz.

Second Extinction, 28 Nisan’da Xbox One ve Xbox Series için Game Preview’e Geliyor

Second Extinction, gezegeni istila eden mutasyona uğramış dinozorlar ile mücadele edeceğiniz üç oyuncuya kadar kooperatif desteği sunan bir aksiyon oyunu. Takım çalışmasının büyük önem arz edeceği oyunda, farklı beceri, silah ve yetenek kombinasyonları oluşturarak çok sayıdaki düşmanı ortadan kaldırmaya çalışacaksınız.

We Are The Caretakers, Bu Yıl Xbox One ve Xbox Series için Geliyor

Manga yönetme Rol Yapma Oyunu olan We Are The Caretakers, 22 Nisan 2021 tarihinde PC (Steam) üzerinden Erken Erişim versiyonu ile oyuncular ile buluşacak. Yılın sonlarına doğru ise Xbox One ve Xbox Series kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Darkest Dungeon, Ogre Battle ve XCOM’dan esinlenilen manga yaratma sisteminde koruyucu bir ekip oluşturduktan sonra, stratejik sıra tabanlı çatışma ile dünyanızın bel bağladığı ve tehlikede olan hayvanları savunmaya çalışacaksınız. Bu süreçte de hamlelerinizi itibarınız, fonlarınız, araştırmanız, hayvanlarınız ve birlikleriniz arasında bir denge kurmaya çalışarak yapmanız gerekecek.

Last Oasis, Xbox One ve Xbox Series için Game Preview’e Geldi

Ölmekte olan bir dünyada geçen devasa çok oyunculu oyunda, yeni diyarlara seyahat edebilmek için mobil üsler kurabileceksiniz. Bunun yanı sıra bir klana katılabilir ve bölgeniz için savaşabilirsiniz. Kaynaklar hızlı tükenmekte olduğu için, hayatta kalmak adına kılıcınızı çekip de işe yarar eşyalar için arayışa çıkmak, ticaret ve korsanlık yapmak durumunda olacaksınız.

Last Stop Oynanış Videosu

Virginia ile adını duyuran Variable State tarafından geliştirilmekte olan Last Stop, üçüncü kişi bakış açısından oynanacak hikaye anlatımlı bir oyun olacak. Bir antoloji deneyimi yaşatacak olan Last Stop, kendi içinde üç ayrı hikaye sunacak. Ancak bu hikayelerin ayrı ayrı oyunlar olarak satışa sunulmayacaklarını söyleyelim.

Geçeceği yer itibarıyla sizi günümüzün Londra şehrine götürecek olan her bir hikayede, yaşanan doğaüstü bir kriz neticesinde yolları kesişecek olan Donna, John ve Meena karakterlerinden birinin rolüne bürüneceksiniz. Senaryoların akışı boyunca bu karakterlerin bireysel hikayelerini öğrenmenin yanı sıra diyalog seçimleri ile bire bir konuşmaların gidişatını da belirleyebileceksiniz. Bu seçimleriniz de karakterlerinizin kaderlerini belirleyecek elbette.

Lost Eidolons, Konsollar ve PC için Duyuruldu

Sıra tabanlı Rol Yapma Oyunu olacak Lost Eidolons, bu yılın sonlarına doğru Erken Erişim versiyonu ile yayınlanacak. Yepyeni bir fantezi hikayesinin anlatılacağı oyunda, saatler sürecek stratejik oynanışın sunulacağı söyleniyor.

Astria Ascending, Konsollar ve PC için Duyuruldu

Her birinin kendisine özgü bir hikayesinin olacağı sekiz yarı tanrı karakteri yöneteceğiniz oyunda, kaosun hakim olduğu dünyada oyuncular olarak dünyanın kaderinden sorumlu olacaksınız. Beş farklı şehirde yirmi beş zindanı keşfedeceğiniz sıra tabanlı oynanışın sunulduğu Astria Ascending, çeşitli yan görevler, shoot ‘em up ve kart oyunu gibi mini oyunlar da içerecek.

Craftopia, Xbox One ve Xbox Series için Geliyor

Pocket Pair tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Craftopia, Eylül ayı içerisinde Erken Erişim versiyonu ile Steam üzerinden oyuncular ile buluşmuştu. Yeni Xbox sunumunda yapılan duyuru ile Xbox One ve Xbox Series için de yayınlanacak ve Xbox Game Pass abonelerinin de beğenisine sunulacak.

Açık dünya çok oyunculu hayatta kalma aksiyon oyununda, ağaç kesecek, taş çıkaracak, açık dünyasında gezinecek, açlık ihtiyacınızı gidermenin yollarını arayacak, hasat yapacak, zindanlarda yağmalama yapacak, tesis yönetecek, canavar avlayacak ve gerektiğinde büyü gücünüzü kullanmak durumunda olacaksınız.

Boyfriend Dungeon, Xbox One ve Xbox Series için de Gelecek

Kitfox Games tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanacak olan Boyfriend Dungeon, 2021 yılının sonlarına doğru PC (Steam) ve Switch versiyonlarının yanı sıra PC (Microsoft Store), Xbox One ve Xbox Series için de satışa sunulacak. Aynı gün Xbox Game Pass aboneleri için de erişilebilir olacak.

Farklı bir zindan araştırma oyunu olacak Boyfriend Dungeon’da, farklı türdeki yedi silah ile buluşma yapacaksınız. Aksiyon dolu çatışmaların ve meydan okumaların olacağı oyunda, farklı çatışma stilleri olacak. Bununla birlikte, her bir silah tipi diğerinden farklı olacak.

Lawn Mowing Simulator, PC ve Xbox Series için Duyuruldu

Curve Digital ve Skyhook Games, PC (Steam) ve Xbox Series için geliştirilmekte olan oyunun, bu Yaz mevsiminde satışa sunulacağını duyurdular.

Bizi Britanya kırsalına götürecek olan Lawn Mowing Simulator, Toro, SCAG ve STIGA gibi lisanslı çim biçme makinelerini kullanabileceğiniz bir oynanış sunacak. Eğer bunca yıldır çim biçtiğiniz bir oyunu oynama hayalleri kuruyorduysanız, bu oyunu kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Demon Turf, Playtonic Friends Tarafından Yayınlanacak

Bin yaşında olan ama çocuk gibi görünen Beebz isimli bir şeytanı yönetiyorsunuz. Dünyayı keşfederken, düşmanlarınız ile savaşabileceğiniz sihirli güçleriniz olacak. Temelde üç boyutlu olan oyun, kullanılan iki boyutlu illüstrasyonları ile dikkat çekiyor.

Soup Pot PC ve Xbox Series için Duyuruldu

Chikon Club tarafından geliştirilmekte olan oyun, Ağustos ayı içerisinde PC (Steam) ve Xbox Series için satışa sunulacak.

Mutfak ustası olacağınız Soup Pot, yüzlerce potansiyel içeriği bir araya getirerek yüz farklı leziz tarifi sunabileceksiniz. Tercihen sunulan yöntemleri uygulayabilecek veya kendi yaratıcılığınızı ortaya koyabileceksiniz. Eğer iyi yemek pişirir ve yeni tarifler öğrenirseniz, hitap ettiğiniz kitle de giderek büyüyecek. Takipçileriniz ise sunduğunuz yemeğe göre destekleyici veya iğneleyici yorumlarda bulunacaklar.

Son olarak, Microsoft tarafından yapılan duyuru ile yirmiden fazla bağımsız oyun çıktığı gün Xbox Game Pass servisine de eklenecek:

Art of the Rally (Konsol)

Astria Ascending (Konsol)

Backbone (Konsol)

Boyfriend Dungeon (Konsol ve PC)

Craftopia (Konsol ve PC)

Dead Static Drive (Konsol ve PC)

Edge of Eternity (Konsol)

Hello Neighbor 2 (Konsol)

Library of Ruina (Konsol)

Little Witch in the Woods (Konsol)

Moonglow Bay (Konsol)

Narita Boy (Konsol)

Nobody Saves the World (Konsol)

Omno (Konsol)

Recompile (Konsol ve PC)

Sable (Konsol ve PC)

She Dreams Elsewhere (Konsol ve PC)

S.T.A.L.K.E.R. 2 (Konsol)

The Ascent (Konsol ve PC)

Undungeon (Konsol ve PC)

Way to the Woods (Konsol)

Wild at Heart (Konsol)