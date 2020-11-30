Yeni yasaklar gelecek mi? Yeni yasaklar neler olacak? Vaka sayısının artışa geçmesi ile birlikte Yeni yasaklar gelecek mi? Yeni yasaklar neler olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yeni yasaklar gelecek mi? Yeni yasaklar neler olacak? Ayrıntılar haberimiz içersinde yer alıyor.

Yeni Yasaklar Gelecek Mi? Yeni Yasaklar Neler Olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Özellikle maske, mesafe, bunlar bizim için çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Bilim Kurulu önerileriyle bu tedbirleri alacağız." cümlelerine yer vermişti.

Peki yeni yasaklar gelecek mi? Yeni yasaklar neler olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'da Beştepe Külliyesi'nde kabine toplantısı başlayacak. Toplantıda yeni yasakların getirilip getirilmeyeceği hakkında görüşmeler yapılacak.

Yeni Yasaklar Neler Olacak?

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda son 10 günlük tablo ile ilgili bir sunum yapacak. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda toplantıdan çıkması muhtemel bazı kararların şunlar olacağı söyleniyor:

İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.

Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağına hafta içi günler de dahil edilebilir.

Toplantıda vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması getirilebilir.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor.

Toplantıda alınacak olan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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29 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 494.351 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13.558'e yükseldi.

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