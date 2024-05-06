Xiaomi 15 Pro, Kamerası ve Ekranıyla Ortalığı Kasıp Kavuracak: Yeni Detaylar Geldi!

Geçtiğimiz aylarda Xiaomi 15 Pro modeli ile ilgili önemli detaylar paylaşılmaya başlanmıştı. Aslında genel olarak Xiaomi 15 serisine dair çok şey bilmesek de gün geçtikçe yeni detaylar ve bilgiler gelmeye devam ediyor.

Bundan önce, donanımı ve görünümü ile iPhone 15 Pro modellerini sollayacağı iddia edilen modelin, kamera ve ekran özelliklerine dair yeni bilgiler paylaşıldı. Bu bilgiler Tipster Digital Chat Station tarafından geldi.

Kamerası ve Ekranıyla Ortalığı Kasıp Kavuracak

Paylaşılan bilgilerde telefon modelinin 2K mikro kavisli bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ekran boyutları ise henüz belli olmadı ancak tahminlere göre bir önceki seriden daha farklı olacak.

Telefonun arka kısmında, sol üst kısımda kamera modülü yer alacak. Bu modül içerisinde 50 MP ana kameraya ek olarak makro özellikli 50 MP periskop telefoto kamera yer alacak. Arkada toplam üçlü kamera kurulumu yer alacak.

Daha önce de ortaya atılan iddialara göre Xiaomi 15 serisinde Snapdragon 8 Gen 4 kullanıcılacak. Ayrıca uydu iletişim özelliğinin de 15 Pro özelliğinde bulunacağı ve iPhone 15'in Pro modelleriyle rekabet edeceği düşünülüyor.