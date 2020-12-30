İçişleri Bakanlığından Yeni Yılbaşı Genelgesi!

İçişleri Bakanlığı yeni yılbaşı genelgesi yayımladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri” konulu genelge gönderildi. Peki, yayımlanan yeni genelge ile beraber hangi tedbirler eklendi? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Yeni Yılbaşı Genelgesinin Detayları

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 81 il Valiliğine ek yılbaşı genelgesi göndermişti. Bakanlık, bugün valiliklere “Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri” konulu yeni genelge gönderdi. Yayımlanan genelgede hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu yılbaşı akşamını da kapsayacak biçimde 31 Aralık 2020 saat 21.00’den 4 Ocak 2021 saat 05.00’e kadar uygulanacağı hatırlatıldı.

Genelgede, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında insanların kontrolsüz bir biçimde bir araya gelmesine sebep olabilecek yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği talimatına yer verildi. Bakanlık tarafından seksen bir il valiliğine gönderilen yeni genelgeye göre yılbaşında il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikte olan toplanma ve kutlama alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara (İstanbul’da İstiklal Caddesi Ankara’da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı gibi) yabancı turist girişleri sınırlandırılacak.

Kısıtlamanın uygulandığı süre boyunca söz konusu yerlere insanların girişine izin verilmeyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirleri alınacak. Yeni genelge ile beraber belirtilen cadde, bulvar ya da meydanlarda kısıtlamanın uygulandığı süre zarfında yabancı turistlerin de girişine izin verilmeyecek.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 29 Aralık tarihinden itibaren toplam vaka sayısı 2.178.580 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 20.388’e yükseldi. İyileşen sayısının 2.058.437 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 4.191 olduğu belirtildi. 29 Aralık tarihinde günlük vaka sayısı 15.805, hasta sayısı ise 2.783 olarak açıklandı.

Çin Aşısı Ne Zaman Yapılmaya Başlanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin merkezli SinoVac Biotech firması tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşılar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.